Ελεύθεροι και οι 105 για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το καλοκαίρι για τα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Μιχάλη Κατσούρη.

Με διατάξεις των ανακριτών, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση αυτή, έγιναν δεκτές οι αιτήσεις αποφυλάκισης που είχαν καταθέσει οι 102 Κροάτες, οι δύο Έλληνες και ο ένας Αλβανός κατηγορούμενος, οι οποίοι είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, του φυσικού αυτουργού της δολοφονίας του 29χρονου θύματος.

Στις 10 Δεκεμβρίου είχε επιστρέψει το πρώτο γκρουπ των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην Κροατία, μετά την αποφυλάκισή τους από την χώρα μας.

Εκεί, τους επιφύλασσαν αποθεωτική υποδοχή με καπνογόνα οι συνοπαδοί τους, οι Bad Blue Boys όπως είναι το όνομα των σκληροπυρηνικών οπαδών της κροατικής ομάδας.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα κροατικά ΜΜΕ, συνέβη και ένα επεισόδιο, όταν ένα άτομο απ’ τους παρευρισκόμενους επιτέθηκε σε καμεραμάν φωνάζοντάς του «Θα σε γ@@@@@».

