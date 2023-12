Γιατί ο Ρώσος πρόεδρος επενδύει στην επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Κατά την διάρκεια της προεδρίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναπτύξει άριστες σχέσεις με τον Ρώσο ομόλογο του. Τέσσερα χρόνια μετά ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, παρά τα εμπόδια, ετοιμάζεται να διεκδικήσει ξανά την προεδρία των ΗΠΑ και οι ερωτήσεις για την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Μόσχα πληθαίνουν.

Σύμφωνα με τον Guardian, στο One Decision Podcast, η Fiona Hill, πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ερωτηθείσα για το αν ο Πούτιν ποντάρει στην επιστροφή του Τραμπ, απαντά πως ο πρώην πρόεδρος αποτελεί το ατού του Ρώσου προέδρου.

Ρωσικές προσδοκίες

Στην συνέχεια, η Χιλ πρόσθεσε: « Η προσδοκία ότι ο Τραμπ θα επιστρέψει είναι για τον Πούτιν κάτι εξαιρετικά κρίσιμο…, καθώς μπορεί να διαμορφώσει νέες γεωπολιτικές ισορροπίες.»

Ο Ρώσος πρόεδρος είναι αρκετά σίγουρος, δεδομένων των σχέσεων που έχουν αναπτύξει στο παρελθόν, ότι αν εκλεγεί ξανά ο πρώην πρόεδρος θα προσπαθήσει να τελειώσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ίδια αναφέρει πως «Ο Πούτιν ξέρει αρκετά καλά πώς να συνομιλεί μαζί του, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς πως οι δυο τους είχαν ανταλλάξει αρκετά καλά λόγια, ενώ βλέπει τον Τραμπ ως πλεονέκτημα από πολλές απόψεις.»

Ο Τραμπ αποτελεί το ατού του Πούτιν από πολλές απόψεις

«Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Η Χιλ δηλώνει πως εκείνοι και κάποιοι συνάδελφοι της, έχουν αρχίσει να νιώθουν πως η Δύση είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί για την Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε πως και η Ρωσία θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά με τους δικούς της όρους, δηλαδή καμία επιστροφή εδαφών, την ευκαιρία να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία μακροπρόθεσμα και σίγουρα καμία αποζημίωση.

Ακόμη, στο podcast, η πρώην Αμερικανίδα αξιωματούχος αναφέρθηκε στα απομνημονεύματα της, με τίτλο «There is nothing for you here», τα οποία εκδόθηκαν πριν από δύο χρόνια, προκαλώντας ως γνωστόν τον Τραμπ να την αποκαλέσει «ένα βαθύ κρατικό στέλεχος με ωραία προφορά».

Σημειώνεται πως ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν εμπλακεί στην παγκόσμια σκηνή από τότε που ο Τραμπ μπήκε στην πολιτική των ΗΠΑ το 2015, εν μέσω προειδοποιήσεων για ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές εκλογές. Το 2018, ο Τραμπ επικρίθηκε ευρέως για την υποτακτική του εμφάνιση στη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στο Ελσίνκι.

Το 2019 η έρευνα του ειδικού εισαγγελέα για τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές και τους δεσμούς μεταξύ του Τραμπ και της Μόσχας έληξε με πολλαπλά κατηγορητήρια και εκτεταμένες αποδείξεις για απόπειρα παρεμπόδισης του Τραμπ, αλλά χωρίς αποδείξεις για συμπαιγνία.

Ο Τραμπ πλέκει το εγκώμιο του Πούτιν

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος επαινεί τακτικά τον Πούτιν μαζί με άλλους αυταρχικούς ηγέτες. Μάλιστα, ο Τραμπ είπε στους υποστηρικτές του, από το Νιου Χαμσάϊρ.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος ανέφερε ότι «Ο Πούτιν λέει ότι η … «πολιτικά υποκινούμενη δίωξη του πολιτικού του αντιπάλου» από τον Μπάιντεν είναι πολύ καλή για τη Ρωσία, επειδή δείχνει τη σαπίλα του αμερικανικού πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν μπορεί να προσποιείται ότι διδάσκει στους άλλους για τη δημοκρατία». Μιλάμε λοιπόν για δημοκρατία, αλλά όλος ο κόσμος παρακολουθεί τη δίωξη ενός πολιτικού αντιπάλου που νικάει τον Μπάιντεν.»

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος σε 91 ποινικές κατηγορίες βάσει τεσσάρων κατηγορητηρίων και αντιμετωπίζει επίσης διάφορες αστικές υποθέσεις και μια απόφαση στο Κολοράντο που δεν του επιτρέπει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ με την κατηγορία της υποκίνησης της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου.

Ανεξάρτητα από αυτό, προηγείται στις δημοσκοπήσεις των Ρεπουμπλικάνων με τεράστια διαφορά και είναι ανταγωνιστικός ή προηγείται του Μπάιντεν στις γενικές εκλογικές δημοσκοπήσεις.

«Εξαιρετικά απρόβλεπτος ο Τραμπ»

Η Hill δήλωσε στην One Decision ότι «Ο Τραμπ είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος, οπότε ο Πούτιν πρέπει να βαδίζει πολύ προσεκτικά, στην πραγματικότητα, για να μην τον προσβάλει και για να μην ξεπεράσει τα όρια, επειδή ο Τραμπ … ζει για τον εαυτό του.»

Συμπλήρωσε δε ότι «ο Πούτιν είναι αρκετά σίγουρος ότι μπορεί να υποδαυλίσει τους πολέμους εδώ, εκεί και παντού. Και απλά με λίγη επιδέξια χρήση των επιχειρήσεων πολιτικής επιρροής και της προπαγάνδας, μπορεί να συνεχίσει να κατέχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.»

Τέλος, αναφέρει ότι «Σε κάθε περίπτωση, όλα όσα λένε οι τοποτηρητές του Τραμπ ή ο ίδιος ο Τραμπ για το ΝΑΤΟ [είχε απειλήσει να αποσύρει τις ΗΠΑ], για την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για τις παγκόσμιες υποθέσεις, για την Ουκρανία, για όλα όσα συμβαίνουν στο Καπιτώλιο … για τον Πούτιν, αυτό είναι απλώς γι’ αυτόν ένα σημάδι ότι και πάλι, όλα πρόκειται να αλλάξουν γρήγορα προς όφελός του.»