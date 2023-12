ΗΠΑ: Έβαλε χειροπέδες σε ιδιοκτήτη μπαρ αφού «καρφώθηκε» με το περιπολικό επάνω στην επιχείρηση

Ένας αστυνομικός του Σεντ Λούις στις ΗΠΑ έριξε το περιπολικό του σε ένα δημοφιλές γκέι μπαρ ξημερώματα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ένας από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης μετά από διαπληκτισμό με τους αστυνομικούς.

Ο 37χρονος Τσαντ Μόρις συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση μετά από διαπληκτισμό έξω από το «Bar:PM», το οποίο κατέχει μαζί με τον σύζυγό του, Τζέιμς Πενς.

Ο δικηγόρος του ζευγαριού δημοσίευσε την Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο του ατυχήματος.

«Όλοι ακούσατε για το περιπολικό που έπεσε πάνω στο Bar:PM την Κυριακή το βράδυ. Και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη επειδή είχε το θράσος να τον ανακρίνει. Λοιπόν, εδώ είναι το βίντεο», έγραψε στη σχετική ανάρτηση ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι μένει σε ένα διαμέρισμα πάνω ακριβώς από την επιχείρηση. Ο Πενς δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι βρισκόταν στο κρεβάτι όταν άκουσε «έναν δυνατό κρότο» γύρω στις 12:30 π.μ.

