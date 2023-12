Κίνα: Σφοδρές χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες

Πολικό ψύχος συνέχισε να επικρατεί σήμερα στην Κίνα με τις θερμοκρασίες να κάνουν βουτιά κάτω από το μηδέν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αρκετές επαρχίες σημειώθηκαν συγκρούσεις οχημάτων λόγω πάγου, γι’ αυτό οι αρχές περιόρισαν τις μετακινήσεις σε αυτοκινητοδρόμους.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από τους -40 βαθμούς Κελσίου σε τμήμα της βορειοανατολικής επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ και στην περιοχή Σιντζιάνγκ στα βορειοδυτικά, παράλληλα με την Εσωτερική Μογγολία και τις περιφέρειες Γκανσού και Τσινγκχάι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της χώρας.

Το κύμα ψύχους που ξεκίνησε στις αρχές αυτής της εβδομάδας σαρώνει στη χώρα από τον Βορρά προς τον Νότο και αναμένεται να παρασύρει τις θερμοκρασίες χαμηλότερα κατά το σαββατοκύριακο, παρόλο που η μετεωρολογική υπηρεσία δηλώνει ότι θα υπάρξει ύφεση στις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις.

Παγωμένοι δρόμοι και ομίχλη

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, είναι πιθανόν να καταρριφθεί το ρεκόρ του Ιανουαρίου του 1980 των -47,9 βαθμών Κελσίου στην πόλη Τιτσούν στην Χεϊλονγκτζιάνγκ.

Στην επαρχία Χενάν, οι χιονοπτώσεις και οι παγωμένοι δρόμοι μαζί με την πυκνή ομίχλη προκάλεσαν πολλά ατυχήματα σε πολλούς αυτοκινητοδρόμους, οδηγώντας τις αρχές στη λήψη μέτρων ελέγχου της κίνησης.

Οι αρχές για την κυκλοφορία στην επαρχία Νινγκσιά δήλωσαν ότι κάποιοι από τους αυτοκινητοδρόμους δεν είναι πλέον ασφαλείς και επέβαλαν προσωρινά μέτρα για τις μετακινήσεις λόγω των χιονοπτώσεων.

Κάποιοι αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν και στη γειτονική Γκανσού, ενώ ανεστάλησαν ορισμένα δρομολόγια τρένων, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Snow has hit large areas of northern China. The snow clearing team set off in Urumqi, Xinjiang province pic.twitter.com/ImrFPBCpLs

— Dragon kingdom.wu (@wwwYQ6661308579) December 15, 2023