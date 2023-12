Τραγουδιστής έπεσε νεκρός στη σκηνή – Σοκαρισμένοι οι θεατές

Αντιμέτωποι με ένα τραγικό γεγονός βρέθηκαν οι θαυμαστές του Βραζιλιάνου τραγουδιστή των gospel Pedro Henrique.

Ο άτυχος τραγουδιστής Pedro Henrique κατέρρευσε στη σκηνή στη διάρκεια της εμφάνισής του και άφησε την τελευταία του πνοή.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης κατά τη διάρκεια θρησκευτικής εκδήλωσης στη Βραζιλία.

Ο Pedro Henrique ερμήνευε ένα τραγούδι όταν ξαφνικά έπεσε στη σκηνή αναίσθητος, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Quick? Fact check this one🤣https://t.co/FD61Kqn5IQ

Baffling.

🤦🏻‍♂️😢☠️

What could it possibly be?

“Brazilian singer Pedro Henrique has died after collapsing onstage while performing at a religious event in Brazil. pic.twitter.com/qYGcVkIUNZ

— Geary (@Geary50134828) December 15, 2023