Γενεύη: Αεροσκάφος έφυγε από τον διάδρομο και κατέληξε σε χωράφι – Εκλεισε για ώρες το αεροδρόμιο

Αποκαθίσταται η λειτουργία του αεροδρομίου της Γενεύης που είχε ανασταλεί για λίγες ώρες, το βράδυ χθες Τετάρτη, μετά την ανώμαλη προσγείωση ιδιωτικού αεροσκάφους (στη φωτογραφία από βίντεο στο X, επάνω, διακρίνονται στο βάθος, στο σημείο του ατυχήματος, τα φώτα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης).

Το ιδιωτικό τζετ βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη γύρω στις 18:30 (τοπική ώρα, 19:30 ώρα Ελλάδος) και άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Λόγω της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών υπάρχει πολύ υγρασία στο έδαφος, ένα αεροσκάφος καθηλώθηκε», ανέφερε η διοίκηση του αεροδρομίου σε ανακοίνωση που εξέδωσε γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδος).

Traffic disturbance: due to an operational incident, the runway is temporarily closed. Nobody was injured and the teams are currently working on the issue. We appologize for the inconvenience and will keep you informed on the evolution

