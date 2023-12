Ο Μπάιντεν γυρνάει την πλάτη στο Κογκρέσο και στέλνει όπλα άνευ ελέγχου στο Ισραήλ

Τι κι αν οι δημοσκοπήσεις δεν τον ευνοούν για να κερδίσει και πάλι τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά την αναφανδόν αμερικανική στήριξη στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται αποφασισμένος να μην αλλάξει πορεία και όπου βγει.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προωθεί μια πώληση της αμερικανικής κυβέρνησης στο Ισραήλ 13.000 πυρομαχικών αρμάτων μάχης, παρακάμπτοντας μια διαδικασία ελέγχου του Κογκρέσου που απαιτείται γενικά για πωλήσεις όπλων σε ξένα κράτη. Αυτό αποκάλυψε δημοσίευμα των New York Times επικαλούμενο αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών και μια διαδικτυακή ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ το Σάββατο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε τις επιτροπές του Κογκρέσου στις 11 μ.μ. την Παρασκευή ότι προχωρούσε με την πώληση, αξίας περισσοτέρων από 106 εκατομμυρίων δολαρίων, παρόλο που το Κογκρέσο δεν είχε ολοκληρώσει μια άτυπη επιθεώρηση μιας μεγαλύτερης παραγγελίας από το Ισραήλ για βολές αρμάτων μάχης.

Το υπουργείο Εξωτερικών επικαλέστηκε μια διάταξη έκτακτης ανάγκης στον Νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων, δήλωσαν στην αμερικανική εφημερίδα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Κογκρέσου, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε μια ειδοποίηση για την πώληση πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου, αναφέροντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είχε ενημερώσει το Κογκρέσο την Παρασκευή ότι «υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση».

NEW: State Dept. is expediting 13,000 rounds of tank ammo to Israel worth $106 million, bypassing Congress, US officials tell @nytimes. It is part of a larger order of 45,000 rounds that Congress has been reviewing. The move by State is contentious. https://t.co/WKpWfRuYTE

— Edward Wong (@ewong) December 9, 2023