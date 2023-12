Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Υποδέχθηκαν με καπνογόνα Κροάτες χούλιγκαν που αποφυλακίστηκαν

Στην Κροατία επέστρεψε το πρώτο γκρουπ των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, οι οποίοι κρατούνταν στην Ελλάδα, μετά τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσουρή.

Εκεί, τους επιφύλασσαν αποθεωτική υποδοχή με καπνογόνα οι συνοπαδοί τους, οι Bad Blue Boys όπως είναι το όνομα των σκληροπυρηνικών οπαδών της κροατικής ομάδας.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα κροατικά ΜΜΕ, συνέβη και ένα επεισόδιο, όταν ένα άτομο απ’ τους παρευρισκόμενους επιτέθηκε σε κάμεραν φωνάζοντάς τους «Θα σε γ@@@@@».

Χτες, αποφυλακίστηκαν συνολικά 30 Κροάτες. Συνολικά, αιτήσεις άρσης της προσωρινής κράτησής τους είχαν υποβάλει 95 κατηγορούμενοι. Οι αιτήσεις των υπολοίπων 65 θα κριθούν τις επόμενες ώρες.

Υπενθυμίζεται πως τον προηγούμενο μήνα ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε ο 35χρονος Έλληνας οπαδός μετά την απολογία του για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Dobrodošli kući braćo! 🍻

Bad Blue Boys 🇭🇷Zagreb

The Boys Are Back in Town@hooliganscz1999 ✌️🍻 pic.twitter.com/zPVQNQbcNk

— Tomislav Švenda (@svenda_tomislav) December 10, 2023