Ελλάδα: Εθνική Συντονίστρια του ΥπΑΑΤ και πάλι στον FAO

Η Ελλάδα αποκτά και πάλι Εθνικό Συντονιστή για μετάβαση αγροδιατροφικών συστημάτων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων (FAO), μια θέση που παρέμενε κενή τα τελευταία 5 χρόνια.

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, Συντονίστρια του ΥπΑΑΤ στον FAO τοποθετείται η κυρία Γεωργία Χονδρολέου.

Την απόφαση του υπουργού ενέκρινε ομόφωνα το ΔΣ του ΕΛΓΟ- Δήμητρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στη Ρώμη στις 13 Νοεμβρίου και τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Διευθυντή του FAO Qu Donguy, ο Λευτέρης Αυγενάκης είχε δεσμευτεί ότι το ΥπΑΑΤ θα τοποθετήσει άμεσα Συντονιστή στον FAO, ζήτημα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και πέντε χρόνια. Βασικό έργο της Συντονίστριας Γεωργίας Χονδρολέου θα είναι να παρακολουθεί και να ενσωματώνει τις αποφάσεις του Οργανισμού στην εθνική πολιτική.

Η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, (Food and Agriculture Organization, FAO) ιδρύθηκε το 1945 ως φορέας των Ηνωμένων Εθνών και η Ελλάδα είναι ένα από τα 44 ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού.

Βασικό έργο της Συντονίστριας Γεωργίας Χονδρολέου θα είναι να παρακολουθεί και να ενσωματώνει τις αποφάσεις του Οργανισμού στην εθνική πολιτική

Οι βασικοί στόχοι του FAO

Ο FAO είναι ένας εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που ηγείται των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της πείνας και διαθέτει 195 μέλη (194 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Οι τρεις βασικοί στόχοι του οργανισμού είναι:

1. H εξάλειψη της πείνας, της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού.

2. H εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου για όλους και,

3. H βιώσιμη διαχείριση και χρήση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων της γης, του νερού, του αέρα, του κλίματος και των γενετικών πόρων προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει προσκαλέσει τον Γενικό Διευθυντή του FAO Qu Donguy στην Ελλάδα για να εγκαινιάσει την Έκθεση Agrotica 2024 που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη από 1-4 Φεβρουαρίου.

Ποια είναι η Γεωργία Χονδρολέου

Η Γεωργία Χονδρολέου είναι Ειδικός Επιστήμονας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική στο Πανεπιστήμιο του York (Μ. Βρετανία), απ΄ όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μπάκαλα και του Πανεπιστημίου του York. Εργάστηκε ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Northumbria (Μ. Βρετανία) και ως Ειδική Μεταδιδακτορική Υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του York με υποτροφία του Economic and Social Research Council (ESRC).

Έχει επίσης εργασθεί ως επιστημονική συνεργάτιδα στο Υπουργείο Πολιτισμού και στη Βουλή των Ελλήνων. Από το 2004 ανήκει στο Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π., όπου έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει αναλάβει την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. Επίσης, έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έχει παρουσιάσει ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά και στα αγγλικά σε θέματα δημόσιας διοίκησης, δημοσίων πολιτικών και διακυβέρνησης.

Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους, σε σειρά πρακτικών διεθνών συνεδρίων, καθώς και στα περιοδικά «The British Journal of Politics and International Relations», «Parliamentary Affairs», «International Journal of Public Sector Management», «Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης».