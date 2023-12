Διεθνής Αμνηστία: Αμερικανικές βόμβες χρησιμοποιήθηκαν σε σφαγή αμάχων χωρίς στρατιωτικούς στόχους

Η έρευνα της Αμνηστίας υποστηρίζει ότι όπλο αμερικανικής κατασκευής χρησιμοποιήθηκε σε δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα που προκάλεσαν τον θάνατο 43 αμάχων.

Έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας αναφέρει πως αμερικανικής κατασκευής σύστημα καθοδήγησης όπλων χρησιμοποιήθηκε σε δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα τον Οκτώβριο, στις οποίες φέρονται να σκοτώθηκαν 43 άμαχοι.

Θραύσματα του αμερικανικής κατασκευής συστήματος καθοδήγησης Joint Direct Attack Munitions βρέθηκαν στα συντρίμμια κατεστραμμένων σπιτιών στη γειτονιά Ντέιρ αλ-Μπάλα στην κεντρική Γάζα, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μια μεγάλη ποικιλία αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών, αλλά η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας είναι μια από τις πρώτες προσπάθειες να συνδεθεί ένα αμερικανικής κατασκευής όπλο με μια συγκεκριμένη επίθεση που άφησε πίσω της σημαντικό αριθμό αμάχων νεκρούς.

Το JDAM είναι ένα «κιτ ουράς καθοδήγησης που μετατρέπει τις υπάρχουσες μη καθοδηγούμενες βόμβες ελεύθερης πτώσης σε ακριβή, «έξυπνα» πυρομαχικά δυσμενών καιρικών συνθηκών», σύμφωνα με την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι οι εμπειρογνώμονες της σε θέματα όπλων και ένας «αναλυτής τηλεπισκόπησης» εξέτασαν δορυφορικές εικόνες και φωτογραφίες των σπιτιών που δείχνουν τα «θραύσματα πυρομαχικών που ανακτήθηκαν από τα ερείπια» και την καταστροφή, εξηγεί η έκθεση. Οι επιτόπιοι ερευνητές της Διεθνούς Αμνηστίας τράβηξαν τις φωτογραφίες.

Ως αποτέλεσμα αυτών των δύο επιθέσεων, 19 παιδιά, 14 γυναίκες και 10 άνδρες σκοτώθηκαν, υποστηρίζει η έκθεση.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι «δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι υπήρχαν στρατιωτικοί στόχοι στις περιοχές» των αεροπορικών επιδρομών ή ότι τα άτομα που ζούσαν στα σπίτια ήταν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι.

Η οργάνωση διαπίστωσε ότι «αυτές οι αεροπορικές επιδρομές ήταν είτε άμεσες επιθέσεις εναντίον αμάχων ή πολιτικών αντικειμένων είτε επιθέσεις χωρίς διακρίσεις», αναφέρει η έκθεση, ζητώντας να διερευνηθούν οι επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου.

A new investigation by Amnesty International has found US-made Joint Direct Attack Munitions (JDAM) were used by the Israeli military in two deadly, unlawful air strikes on homes full of civilians in the occupied Gaza Strip. pic.twitter.com/l8Q79JVskm

— Amnesty International (@amnesty) December 5, 2023