Λαουτάρο Μαρτίνες: Ο «serial killer» της Ίντερ ανοίγει τον δρόμο προς την κορυφή (vids)

Η Ίντερ την περσινή σεζόν μπορεί να έχασε το πρωτάθλημα με περίπατο από τη Νάπολι, όμως έφτασε στον τελικό του Champions League (έχασε από τη Μάντσεστερ Σίτι), κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας και έδειξε ότι είναι εδώ για να διεκδικήσει τα πάντα.

Ο Σιμόνε Ιντζάγκι είδε βέβαια το καλοκαίρι να φεύγουν και να έρχονται παίκτες, όμως κατάφερε ξανά να δημιουργήσει ένα εξαιρετικό σύνολο, που στοχεύει στον τίτλο στη Serie έχοντας ένα μεγάλο «όπλο». Ο λόγος για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έχει μπει σε… beast mode τη φετινή σεζόν και έχει βαλθεί να πάρει μόνος του το πρωτάθλημα για τους «νερατζούρι» πραγματοποιώντας μια χρονιά-όνειρο μέχρι στιγμής.

Ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής έχει καταφέρει να «κουμπώσει» ιδανικά στο σύστημα της Ίντερ με τον Μάρκους Τουράμ και είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση και σκοράρει κατά ριπάς. Στη Serie A οδηγεί εκ του ασφαλούς την Ίντερ στην κορυφή, με 13 γκολ σε 14 παιχνίδια, ενώ έχει μοιράσει και 3 ασίστ. Είναι με διαφορά ο πρώτος σκόρερ στο ιταλικό πρωτάθλημα, με τον δεύτερο να έχει 7.

Η Ίντερ είναι στο +2 και πάει για πρωτάθλημα, παίζει την καλύτερη μπάλα ενδεχομένως στη Serie A και ο Σιμόνε Ιντζάγκι έχει πάρει το κατάλληλο στήριγμα στον Αργεντινό. Τον Μάρκους Τουράμ. Ο Λαουτάρο έχει πλέον έναν πιο ελεύθερο ρόλο, είναι πιο δημιουργικός και έχει περισσότερες ευκαιρίες να σκοράρει. Για αυτό και έχει «εκτοξεύσει» τα νούμερα του. Και όλα αυτά πριν καν πλησιάσει στα μισά της σεζόν.

Ο Λαουτάρο έγινε για πρώτη φορά κάτοικος Μιλάνο το 2018 όταν η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της 25.000.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της από την Ρασίνγκ Κλουμπ. Πλέον η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με στοιχεία του Transfermarkt, κυμαίνεται στα 100.000.000 ευρώ και αποτελεί χωρίς αμφιβολία έναν από τους top 3 επιθετικούς στον κόσμο.

Μετά το Μουντιάλ και την κατάκτηση με την Αργεντινή κάνει όργια με την Ίντερ, έχοντας μέσα στο ημερολογιακό έτος 27 τέρματα και όντας έτοιμος να γράψει ιστορία και να γίνει θρύλος των νερατζούρι, αφού θέλει μόλις ένα για να φτάσει τους Ντιέγκο Μιλίτο και Κριστιάν Βιέρι στον 21ο αιώνα.

Most Serie A goals for Inter Milan in a calendar year in the 21st Century 🗓

🇦🇷 Diego Milito – 28 in 2012

🇮🇹 Christian Vieri – 28 in 2001

🇦🇷 Lautaro Martínez – 27 in 2023

He’s coming for the record 😤 pic.twitter.com/vaqvViw7vJ

— LiveScore (@livescore) December 3, 2023