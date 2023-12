Βράβευσε τον Έισι Λο ο Ολυμπιακός – Η θερμή αγκαλιά με τον Μπαρτζώκα (pic, vids)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν ένα ιδιαίτερο καλεσμένο στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Ο λόγος για τον Έισι Λο.

Λίγο πριν την έναρξη του ματς ο Αμερικανός πρώην γκαρντ των Περαιωτών, που κατέκτησε δύο φορές τoν τίτλο της Euroleague το 2012 και το 2013, βραβεύθηκε από τη διοίκηση με τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο να τον ευχαριστούν έτσι για την προσφορά του στην ομάδα.

🙏🏾🙌🏾 So happy to have you back home @AcieLawIV ! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYRMB pic.twitter.com/LKXGdXNyFg

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) December 5, 2023