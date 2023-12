Ο Πούτιν κερδίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και η Ευρώπη φέρει ευθύνη

Για πρώτη φορά από τότε που ο Βλαντιμίρ Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας έβαλε τη χώρα του σε μια ένοπλη περιπέτεια και ενίσχυσε την εξουσία του. Έχει προμηθευτεί στρατιωτικές προμήθειες από το εξωτερικό και έχει βοηθήσει στο να στραφεί ο «παγκόσμιος νότος» ενάντια στην Αμερική. Βασικότερο όλων υπονομεύει την πεποίθηση στη Δύση ότι η Ουκρανία μπορεί -και πρέπει- να βγει από τον πόλεμο ως μια ευημερούσα ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Η Δύση θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα για να στριμώξει τον Πούτιν. Εάν το επέλεγε, θα μπορούσε να αναπτύξει βιομηχανικούς και οικονομικούς πόρους που υπερέχουν των αντιστοίχων της Ρωσίας, γράφει ο Economist. Ωστόσο, η μοιρολατρία, ο εφησυχασμός και η συγκλονιστική έλλειψη στρατηγικού οράματος αποτελούν εμπόδιο, ειδικά στην Ευρώπη. Για το δικό της καλό, καθώς και για χάρη της Ουκρανίας, η Δύση πρέπει επειγόντως να βγει από τον λήθαργο της.

Ο λόγος για τον οποίο μια νίκη του Πούτιν θεωρείται πλέον εφικτή είναι ότι αυτή σχετίζεται με την αντοχή στα πεδία των μαχών και όχι με την κατάληψη εδάφους. Κανένας από τους δύο στρατούς δεν είναι σε θέση να διώξει τον άλλο από τη γη που ελέγχει αυτή τη στιγμή. Η αντεπίθεση της Ουκρανίας έχει πέσει σε τέλμα κι ο χειμώνας ήδη έφτασε. Η Ρωσία χάνει πάνω από 900 άνδρες την ημέρα στη μάχη για την κατάληψη της Αβντίιβκα, μιας πόλης στην περιοχή του Ντονέτσκ, σε έναν πόλεμο που μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια.

Ωστόσο, το πεδίο της μάχης διαμορφώνει την πολιτική. Το momentum επηρεάζει το ηθικό των στρατιωτών. Εάν η Ουκρανία υποχωρήσει, οι αντιδράσεις στο Κίεβο θα γίνουν πιο ισχυρές. Το ίδιο θα κάνουν και οι φωνές στη Δύση που λένε ότι η αποστολή χρημάτων και όπλων στην Ουκρανία είναι λάθος κινήσεις. Τουλάχιστον το 2024, η Ρωσία θα είναι σε ισχυρότερη θέση να πολεμήσει, επειδή θα έχει περισσότερα drones και βλήματα πυροβολικού, επειδή ο στρατός της έχει αναπτύξει επιτυχημένες τακτικές ηλεκτρονικού πολέμου απέναντι σε ορισμένα ουκρανικά όπλα και επειδή ο Πούτιν θα ανεχθεί φρικτές απώλειες μεταξύ των δικών του ανδρών.

Η εντεινόμενη ξένη υποστήριξη εξηγεί μερικώς το πλεονέκτημα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης. Ο Πούτιν έχει αποκτήσει drones από το Ιράν και οβίδες από τη Βόρεια Κορέα. Έχει εργαστεί για να πείσει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου νότου ότι δεν έχει πολλά να κερδίσει σε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Η Τουρκία και το Καζακστάν έχουν γίνει δίοδοι για αγαθά που τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Ένα δυτικό σχέδιο για τον περιορισμό των ρωσικών εσόδων από το πετρέλαιο με τον περιορισμό της τιμής του αργού στα 60 δολάρια το βαρέλι απέτυχε, επειδή αναδείχτηκε μια παράλληλη διαδρομή συναλλαγών μακριά από τη Δύση. Η τιμή του αργού από τη Ρωσία είναι 64 δολάρια, αυξημένη σχεδόν κατά 10% από τις αρχές του 2023.

Ο Πούτιν κερδίζει επίσης, επειδή ενίσχυσε τη θέση του στο εσωτερικό της Ρωσίας. Λέει τώρα στους Ρώσους, κάτι παράλογο, δηλαδή ότι είναι παγιδευμένοι σε έναν αγώνα επιβίωσης απέναντι στη Δύση. Μπορεί στους απλούς Ρώσους να μην αρέσει ο πόλεμος, αλλά πλέον τον έχουν συνηθίσει. Η ελίτ ελέγχει ασφυκτικά την οικονομία και βγάζει πολλά χρήματα. Ο Πούτιν μπορεί να αντέξει οικονομικά να πληρώσει τους μισθούς μιας ζωής στις οικογένειες εκείνων που πολεμούν και πεθαίνουν.

Με φόντο τα παραπάνω, δεν είναι περίεργο ότι η διάθεση στο Κίεβο έχει σκοτεινιάσει. Η πολιτική επέστρεψε, καθώς οι άνθρωποι μάχονται για επιρροή. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, και ο Βάλερι Ζαλούζνι, ο ανώτερος στρατηγός του, έχουν διαφωνήσει. Εσωτερική δημοσκόπηση δείχνει ότι τα σκάνδαλα διαφθοράς και οι ανησυχίες για το μέλλον της Ουκρανίας έχουν πλήξει τη θέση του Ζελένσκι στους ψηφοφόρους.

