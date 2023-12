Απίστευτο: Η Γιουνάιτεντ έχει να νικήσει εκτός έδρας ομάδα του top-8 από το 2021 (pic+vid)

Δεν σηκώνει κεφάλι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η βρετανική ομάδα δεν κατάφερε σε ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι να φανεί αντάξια των περιστάσεων, με αποτέλεσμα να ηττηθεί εκτός έδρας από τη Νιούκαστλ με 1-0, για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Άντονι Γκόρντον στο 55’, με τον επιθετικό των «ανθρακωρύχων» να αναγκάζει την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ στην 6η ήττα της στο φετινό πρωτάθλημα, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει 8-0-6 στις πρώτες 14 αγωνιστικές. Μια ήττα την οποία ο προπονητής των «Κόκκινων Διαβόλων» απέδωσε στην κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. «Όταν έχεις τόσα πολλά παιχνίδια σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τότε έχεις λιγότερες καλές εμφανίσεις», ανέφερε ο Ολλανδός τεχνικός.

«When you have so many games in a short period you can have less good performances» 📉

Δηλώσεις που δεν ήχησαν καλά στα αυτιά των οπαδών της Γιουνάιτεντ, με πολλούς από αυτούς να ζητούν την άμεση απομάκρυνση του Τεν Χαγκ από τον πάγκο της αγαπημένης τους ομάδας, η οποία τους τελευταίους μήνες πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.

Η χθεσινή ήττα από την Νιούκαστλ ήταν η 10η στα 13 τελευταία παιχνίδια που έδωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα τελευταία δύο χρόνια απέναντι σε ομάδα που βρίσκεται στο top-8 της Premier League την ημέρα που πραγματοποιείται ο αγώνας.

Στα άλλα τρία οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν τρεις ισοπαλίες (0/3/10). Τελευταία φορά που νίκησε η Γιουνάιτεντ εκτός έδρας ομάδα που ήταν στις οκτώ πρώτες θέσεις του αγγλικού πρωταθλήματος ήταν τον Οκτώβριο του 2021, όταν είχε στον πάγκο της τον Νορβηγό, Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ και είχε φύγει με το διπλό από την έδρα της Τότεναμ (0-3).

13 – Manchester United haven’t won a Premier League away game against a team starting the day in the top eight of the table since October 2021 against Tottenham under Ole Gunnar Solskjær. Since then, the Red Devils have drawn three and lost 10 of their 13 such games. Unlucky. pic.twitter.com/YUfoYDVgkA

