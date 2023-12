Μεξικό: Παραμένει το μυστήριο με τις «εξωγήινες μούμιες» – Τι έδειξε η ανάλυση του DNA

Μαίνεται το μυστήριο με τα «πτώματα εξωγήινων» που παρουσιάστηκαν στο Κογκρέσο στο Μεξικό, καθώς μετά την αποκάλυψη νέων ευρημάτων DNA, η υπόθεση πήρε νέα, πιο αινιγματική και ενδιαφέρουσα τροπή.

Τα δύο «πτώματα» που παρουσιάστηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου και για τα οποία αρκετοί ισχυρίστηκαν ότι είναι λείψανα μη ανθρώπινων όντων, αποτέλεσαν αντικείμενο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και λάτρεις των ΑΤΙΑ σε όλο τον κόσμο.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος και ουφολόγος, Χάιμε Μαουσάν είχε υποστηρίξει, καταθέτοντας ενόρκως ενώπιον των βουλευτών του Κογκρέσου του Μεξικού ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα «δεν αποτελούν μέρος της εξέλιξής μας στη Γη».

Τα δύο πτώματα υποβλήθηκαν σε χρονολόγηση άνθρακα από το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού σύμφωνα με την οποία τα δείγματα ήταν ηλικίας άνω των χιλίων ετών

Υποστήριξε ότι τα πτώματα ήταν ηλικίας περίπου 1.000 ετών και είχαν βρεθεί το 2017 σε ορυχεία στο Κούσκο, μια πόλη στις περουβιανές Άνδεις η οποία είναι γεμάτη με ερείπια από την εποχή των Ίνκας. Έκτοτε, επιστήμονες έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αποδείξεις ότι τα πτώματα είναι είτε ανθρώπινα είτε εξωγήινα.

Σύμφωνα με τον Independent, ο Μαουσάν επέμεινε και αυτή την εβδομάδα στους ισχυρισμούς τους, καθώς εμφανίστηκε ξανά στο μεξικανικό Κογκρέσο όπου μίλησε για τα ευρήματα DNA από τα πτώματα.

Συνοδευόμενος από μια ομάδα ερευνητών, δήλωσε ότι η νέα ανάλυση δείχνει ότι πάνω από το 30% του DNA των δειγμάτων είναι «άγνωστο» ή «δεν προέρχεται από κανένα γνωστό είδος». Ωστόσο, δεν κατέστησε σαφές και δεν διευκρίνισε για το τι πιστεύει ή από που προέρχεται το υπόλοιπο 70%, ενώ δεν έκανε κάποια ευθεία αναφορά σε εξωγήινους.

Οι ερευνητές επανέλαβαν επίσης τους ισχυρισμούς τους ότι τα μουμιοποιημένα σώματα είναι «αυθεντικά».

Πάντως, ο ίδιος ο Μαουσάν εμφανίστηκε βέβαιος πως «είναι η πρώτη φορά που η εξωγήινη ζωή παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο».

Scientists unveiling two alleged alien corpses took place in Mexico, which are retrieved from Cusco, Peru. pic.twitter.com/rjfz9IMf37

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) September 13, 2023