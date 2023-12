Ο Φιλίπε Λουίς αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία 38 ετών (pics)

Τέλος στη μεγάλη του καριέρα αποφάσισε να βάλει ο Βραζιλιάνος αμυντικός, Φιλίπε Λουίς. O 38χρονος άσος ο οποίος από το 2019 αγωνίζεται στην ομάδα της πατρίδας του, τη Φλαμένγκο ανακοίνωσε πως τη Κυριακή θα δώσει τη τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό της ομάδας του στην αναμέτρηση κόντρα στην Κουιάμπα, στο ιστορικό γήπεδο Μαρακανά.

O ίδιος, ο Λουίς με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ανακοίνωσε πως ήρθε η ώρα να πει το αντίο στην ενεργό δράση ευχαριστώντας όλους όσους τον βοήθησαν για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο.

Με τη σειρά της, η ομάδα του, η Φλαμένγκο, τον ευχαρίστησε δημόσια για την προσφορά του στο σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, με την οποία ο Βραζιλιάνος μπακ κατέκτησε 10 τίτλους, από τους οποίους ξεχωρίζουν τα δύο Κόπα Λιμπερταδόρες το 2019 και το 2022.

Ο Φιλίπε Λουίς έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη με τη φανέλα των Ατλέτικο Μαδρίτης και Τσέλσι, ενώ με τους ροχιμπλάνκος έχει γράψει ιστορία κατακτώντας 6 τίτλους εκ των οποίων και το πρωτάθλημα Ισπανίας το 2014. Ο Λουίς αποτελούσε αναπόσπαστο για την ομάδα του Σιμεόνε με την οποία κατέγραψε συνολικά 333 συμμετοχές με απολογισμό 13 γκολ και 30 ασίστ.

Ο Λουίς έχει υπάρξει και διεθνής με τη Βραζιλία, καταγράφοντας 44 εμφανίσεις με τη Σελεσάο με την οποία πέτυχε 2 γκολ και πανηγύρισε το Κόπα Αμέρικα του 2019.

🚨🇧🇷 Former Atlético Madrid and Chelsea left back Filipe Luis has decided to retire from professional football.

His final game will be on Sunday as he will say goodbye to Flamengo fans. pic.twitter.com/TTwmIYgxaO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2023