Ηγέτες ανά τον κόσμο αποχαιρετούν τον Χένρι Κίσινγκερ

Τζορτζ Μπους, Βλαντίμιρ Πούτιν, Τζόρτζια Μελόνι και Σι Τζινπίνγκ, εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους, πλέκοντας το εγκώμιο του νομπελίστα, πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 100 ετών.

Ο 56ος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, πέθανε την Τετάρτη το βράδυ, στο σπίτι του στο Κονέκτικατ, σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το ίδρυμα που ίδρυσε και φέρει το όνομά του.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Ου. Μπους απέτισε φόρο τιμής στον πρώην υπουργό Εξωτερικών Χένρι Κίσιντζερ, κρίνοντας πως η Αμερική απώλεσε «μια από τις πιο αξιόπιστες και διακεκριμένες φωνές σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

Το γεγονός ότι ο πρόσφυγας που έφυγε από τη ναζιστική Γερμανία μπόρεσε να γίνει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και βασικός διαμορφωτής της εξωτερικής πολιτικής της χώρας πιστοποιεί «το δικό του μεγαλείο όσο και το μεγαλείο της Αμερικής», έκρινε ο πρώην πρόεδρος σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από το κέντρο που φέρει το όνομά του.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς έπλεξε το εγκώμιο του εκλιπόντος Χένρι Κίσιντζερ, του γεννημένου στη Γερμανία πρόσφυγα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που έγινε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και κορυφαίος διπλωματικός διαμεσολαβητής στη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα.

«Ο Χένρι Κίσιντζερ διαμόρφωσε την αμερικανική εξωτερική πολιτική όσο λίγοι άλλοι. Η δέσμευσή του στη διατλαντική φιλία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Γερμανία ήταν σημαντική και παρέμενε ανέκαθεν κοντά στη γερμανική πατρίδα του. Ο κόσμος χάνει ένα σπουδαίο διπλωμάτη», έγραψε σήμερα ο Σολτς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Henry Kissinger shaped American foreign policy like few others. His commitment to the transatlantic friendship between the USA and Germany was significant, and he always remained close to his German homeland. The world has lost a great diplomat. pic.twitter.com/waEQsq51yo

