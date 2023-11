Shannen Doherty: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά της

Η Shannen Doherty που δίνει χρόνια μάχη με τον καρκίνο του μαστού – τετάρτου σταδίου-, ο οποίος πλέον έχει εξαπλωθεί στα οστά της, δηλώνει αποφασισμένη να δώσει τη μάχη της μέχρι το τέλος.

H ηθοποιός του Beverly Hills 90210 μίλησε στο περιοδικό People και εξομολογήθηκε ότι σκοπεύει να συνεχίσει τη θεραπεία της.

«Δεν έχω τελειώσει ακόμα με τη ζωή. Δεν έχω τελειώσει με την αγάπη. Ούτε να με το να δημιουργώ», δήλωσε η 52χρονη.

«Οι καλύτερες μέρες της ζωής της δεν έχουν έρθει ακόμα»

Η μάχη της Doherty για την υγεία της ξεκίνησε το 2015, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Το 2016 υποβλήθηκε σε μαστεκτομή, αλλά η χειρουργική επέμβαση έδειξε ότι τα καρκινικά κύτταρα μπορεί να είχαν εξαπλωθεί πέρα από τους λεμφαδένες.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες, ανακοινώνοντας το 2017 ότι βρίσκεται σε ύφεση η κατάσταση της υγείας της.

Αλλά τον Φεβρουάριο του 2020, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο καρκίνος του μαστού της είχε επιστρέψει στο στάδιο 4 μετά από αρκετά χρόνια ύφεσης.

Νωρίτερα φέτος δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με την ίδια να λαμβάνει χημειοθεραπεία, αποκαλύπτοντας ότι είχε εξαπλωθεί από το στήθος της στον εγκέφαλό της και είναι πλέον σε τελικό στάδιο.

Με τις νέες θεραπείες για τον καρκίνο και τις κλινικές δοκιμές που προσφέρονται, ελπίζει να γίνει καλά και λέει ότι: « οι καλύτερες μέρες της ζωής της δεν έχουν έρθει ακόμα».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία κατάγεται από το Τενεσί, έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλούς τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ρόλους, όπως στις ταινίες Little House on the Prairie, Girls Just Want to Have Fun, Our House και Heathers.

Η πρόσφατη δουλειά της αφορά στην επανάληψη του ρόλου της ως Brenda Walsh στο reboot του Beverly Hills 90210 το 2019.

Στη συνέντευξη της σχολίασε επίσης τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι που δίνουν τη μάχη τους με τον καρκίνο.

«Ο κόσμος απλά υποθέτει ότι το να έχεις καρκίνο σημαίνει ότι δεν μπορείς να περπατήσεις, να φας, να δουλέψεις. Σε βάζουν στο περιθώριο σε πολύ νεαρή ηλικία», αναφέρει.

Προσθέτει ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει τα άτομα με καρκίνο λες και εχουν «βγει στη σύνταξη» και έχει τελειώσει η ζωή τους, ενώ δεν ισχύει.

«Είμαστε γεμάτοι ενέργεια και έχουμε τόσο διαφορετική άποψη για τη ζωή. Είμαστε άνθρωποι που θέλουν να εργάζονται και να αγκαλιάζουν τη ζωή και να συνεχίζουν να προχωρούν μπροστά», λέει η Doherty .

Η ηθοποιός του Charmed πρόκειται να κυκλοφορήσει το νέο της podcast «Let’s Be Clear with Shannen Doherty», στο οποίο θα κάνει μια αναδρομή στη μέχρι τώρα ζωή της και θα συζητήσει την ιστορία της με τον καρκίνο.