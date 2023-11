Ο μοναδικός επιζών του μοιραίου δυστυχήματος της πριγκίπισσας Νταϊάνα

O Τρέβορ Ρις Τζόουνς δεν θυμάται τη στιγμή που το κεφάλι του χτύπησε στο ταμπλό του αυτοκινήτου που μετέφερε την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τον Ντόντι Αλ Φαγέντ στο μοιραίο τροχαίο του 1997.

Ο σωματοφύλακας που εργαζόταν τότε στον δισεκατομμυριούχο πατέρα του Ντόντι, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, δεν θυμάται πολλά για το μοιραίο τροχαίο στο Παρίσι.

Μόνο, σύμφωνα με το Vanity Fair, να μπαίνει στη θέση του συνοδηγού τη νύχτα της 30ης Αυγούστου.

Θα μάθαινε τις φρικτές λεπτομέρειες μόνο δέκα ημέρες μετά το δυστύχημα όταν ξύπνησε από το κώμα στο νοσοκομείο La Pitié Salpêtrière.

Στο ίδιο νοσοκομείο που οι γιατροί προσπάθησαν να κρατήσουν την πριγκίπισσα Νταϊάνα στη ζωή.

«Είχα ένα σωληνάκι στον λαιμό οπότε δεν μπορούσα να βγάλω κανέναν ήχο» θα δήλωνε αργότερα στο CNN ο Τρέβορ Ρις Τζόουνς.

Τον ενημέρωσαν πως το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με μια κολόνα στη γέφυρα Pont de l’Alma με τέτοια δύναμη που τσαλακώθηκε σαν μεταλλικό ακορντεόν.

«Όποτε κοιτάζω το όχημα, με εκπλήσσει το πώς κάποιος βγήκε ζωντανός από εκεί. Eιδικά εγώ που καθόμουν στη θέση του συνοδηγού» δήλωνε ο Τρέβορ Ρις Τζόουνς στο CNN.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε υποστεί τραύματα στο στήθος, τους πνεύμονες και το κεφάλι και πονούσε μέσα στο αυτοκίνητο όταν τη βρήκαν κάποιοι φωτογράφοι. Και αντί να βοηθήσουν άρχισαν να τραβούν φωτογραφίες.

Και ενώ το The Crown στα πρώτα τέσσερα επεισόδια περιστρέφεται γύρω από το μοιραίο τροχαίο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο Τρέβορ Ρις Τζόουνς δεν απεικονίζεται στη δραματική σειρά.

Στην πραγματική ζωή, ο σωματοφύλακας χτύπησε το κεφάλι του τόσο δυνατά που είχε σχεδόν διαλυθεί σύμφωνα με τον Luc Chikhani, τον χειρουργό που ανακατασκεύασε το πρόσωπό του. Ήταν μια επέμβαση που κράτησε 11 ώρες.

«Δεν είχα δει ποτέ τόσα πολλά κατάγματα σε έναν άνδρα που ήταν ακόμα ζωντανός» έλεγε αργότερα στο BBC.

Ο Chikhani έφτιαξε από την αρχή το πρόσωπο του Τρέβορ Ρις Τζόουνς βασισμένος σε φωτογραφίες.

«Παρά τη σοβαρότητα των τραυματισμών του σωματοφύλακα, όπως θυμάται ο χειρουργός, κανείς δεν φαινόταν να νοιάζεται για αυτόν τον άνθρωπο».

«Οι μυστικές υπηρεσίες και η αστυνομία από την Αγγλία και τη Γαλλία ήρθαν να ρωτήσουν πότε μπορούσαν να μιλήσουν μαζί του. Αλλά κανείς δεν ρώτησε πώς αναρρώνει».

Έχοντας την ενοχή του μοναδικού που επέζησε από το μοιραίο τροχαίο, ο Τρέβορ Ρις Τζόουνς δήλωνε στον Guardian πως στις πιο σκοτεινές του στιγμές σκεφτόταν πως θα ήταν λιγότερη ταλαιπωρία αν δεν βρισκόταν γύρω.

Η δική του μαρτυρία για το τροχαίο της Νταϊάνα

Ο Τρέβορ Ρις Τζόουνς άρχισε να εργάζεται ξανά για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ έξι μήνες μετά το μοιραίο δυστύχημα. Η σχέση τους όμως χάλασε όταν ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ άρχισε να διαβιβάζει στον Τύπο θεωρίες συνωμοσίας για το μοιραίο τροχαίο.

Ο Τρέβορ Ρις Τζόουνς εγκατέλειψε την εργασία του στον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ. Και τότε ο δισεκατομμυριούχος άρχισε να τον κατηγορεί δημόσια ότι συνέβαλε στον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του γιου του Ντόντι Αλ Φαγέντ.

Ο σωματοφύλακας είχε μείνει ως επί το πλείστον σιωπηλός στον απόηχο του μοιραίου τροχαίου. Φέρεται να είχε απορρίψει ένα εκατομμύριο δολάρια από το The National Enquirer.

Ήταν όμως οι ισχυρισμοί του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ που τον ενέπνευσαν τελικά να δημοσιεύσει ένα βιβλίο προς δική του υπεράσπιση.

«Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ κατηγόρησε εμένα και τον δεύτερο σωματοφύλακα Keiran Wingfield λέγοντας πως η έλλειψη επαγγελματισμού μας -όπως είναι τα λόγια του- συνέβαλε ή προκάλεσε το μοιραίο τροχαίο που σκότωσε τον γιο του και την πριγκίπισσα Νταϊάνα» δήλωνε το 2000. Εξηγούσε το κίνητρό του για να γράψει το «The Bodyguard’s Story: Diana, the Crash, and the Sole Survivor».

Στη διάρκεια συνεντεύξεων για το βιβλίο του, ο Τρέβορ Ρις Τζόουνς δεν απάντησε σε ερωτήσεις για τις λεπτομέρειες της σχέσης της Νταϊάνα με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ. Έμεινε στα χαοτικά γεγονότα που οδήγησαν στο μοιραίο δυστύχημα.

«Ο Ντόντι δεν ήθελε να λέει σε κανέναν που πήγαινε εκ των προτέρων. Οπότε ήταν δύσκολο για ένα σωματοφύλακα να δημιουργήσει ασφάλεια», δήλωνε ο Τρέβορ Ρις Τζόουνς στο CBS.

Τι συνέβη τη μοιραία νύχτα

Αυτό συνέβη και τη μοιραία νύχτα του τροχαίου δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή στον ίδιο τον Ντόντι και την πριγκίπισσα Νταϊάνα. «Δυστυχώς δεν είχα ενημερωθεί για τον χώρο. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα σε όλη τη διάρκεια αυτού του τελευταίου 10ήμερου ταξιδιού. Τόσο εγώ όσο και ο άλλος σωματοφύλακας δεν είχαμε αρκετές πληροφορίες για να κάνουμε καλή δουλειά όπως κρίναμε σωστό».

Υπενθυμίζοντας την αναχώρηση της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Ντόντι Αλ Φαγέντ από το Ritz στο Παρίσι, υποστήριξε πως ο Ντόντι ήθελε να φύγουν από το πίσω μέρος του ξενοδοχείου με ένα μόνο όχημα και χωρίς ασφάλεια. «Ένα σχέδιο που η ομάδα του προσπάθησε να ακυρώσει».

«Η συμβουλή μας ήταν να φύγουμε από το μπροστινό μέρος του ξενοδοχείου με τα δύο οχήματα».

Στη διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε το 2008 για τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο δεύτερος σωματοφύλακας Keiran Wingfield είπε ότι ο Ντόντι Αλ Φαγέντ αγνόησε το αίτημα της ομάδας ασφαλείας για περισσότερα backup.

«Αν μας επέτρεπε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση τώρα» δήλωνε χαρακτηριστικά ο Keiran Wingfield.

Ο Τρέβορ Ρις Τζόουνς έγραφε στο βιβλίο του πως θα αντάλλαζε τη ζωή του με αυτή της Νταϊάνα και του Ντόντι. Στη δεκαετία μετά το μοιραίο τροχαίο, ο σωματοφύλακας είπε ότι τον στοιχειώνει η έλλειψη μνήμης του δυστυχήματος. Ο μοναδικός επιζών μπορούσε να κάνει μόνο εικασίες.

«Αν ο οδηγός Henri Paul οδηγούσε τόσο γρήγορα που αποτελούσε κίνδυνο για την ασφάλεια, τότε θα ήθελα να πιστεύω ότι θα του έλεγα να πάει πιο αργά», δήλωνε στο 60 Minutes.

Μετά την έρευνα, ο Τρέβορ Ρις Τζόουνς επέστρεψε στον κλάδο της ασφάλειας και σύμφωνα με τη Sun προσπάθησε να συνεχίσει τη ζωή του. Αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ εξακολουθεί να τον στοιχειώνει και τα σημάδια είναι ορατά.