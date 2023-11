Μεξικό: 3 δημοσιογράφοι ανάμεσα σε 5 απαχθέντες που αναζητούνται στην τουριστική πόλη Τάξκο

Οι αρχές του Μεξικού συνέχιζαν χθες Παρασκευή τις έρευνες για να βρεθούν τρεις δημοσιογράφοι (φωτογραφία, επάνω, από sociedad-noticias.com) που απήχθησαν από ενόπλους στο νότιο τμήμα της χώρας το οποίο οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου χαρακτηρίζουν από τις πιο επικίνδυνες για τους ρεπόρτερ στον πλανήτη.

Η γενική εισαγγελία στην πολιτεία Γκερέρο ανακοίνωσε προχθές Πέμπτη πως διενεργείται έρευνα για την εξαφάνιση πέντε προσώπων στην τουριστική πόλη Τάξκο. Ανάμεσά τους είναι οι δημοσιογράφοι Μάρκο Τολέδο, Σίλβια Αρσε και Αλμπέρτο Σάντσες.

Ο Κάρλος Μόνχε, εκπρόσωπος της γενικής εισαγγελίας, δήλωσε χθες ότι την έρευνα ενισχύουν πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της Εθνικής Φρουράς και του στρατού. Εστάλησαν δεκαπέντε οχήματα με προσωπικό διαφόρων υπηρεσιών ασφαλείας στην Τάξκο, διαβεβαίωσε.

Σύμφωνα με τη διεθνή ΜΚΟ Αρθρο 19, η οποία επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες, πέντε ένοπλοι εισέβαλαν την Κυριακή στο σπίτι του κ. Τολέδο, του διευθυντή της εβδομαδιαίας εφημερίδας El Espectador de Taxco, και τον απήγαγαν μαζί με τη σύζυγο και τον γιο τους.

«Τουλάχιστον δυο μάρτυρες» δήλωσαν στη μη κυβερνητική οργάνωση ότι ο δημοσιογράφος «είχε υποστεί απειλές και παρενόχληση τα τελευταία χρόνια», επισήμανε η Αρθρο 19 σε ανακοίνωσή της.

Η κυρία Αρσε και ο κ. Σάντσες, ζευγάρι που διευθύνει τον ειδησεογραφικό ιστότοπο RedSiete, απήχθησαν την Τετάρτη από ενόπλους που εισέβαλαν στα γραφεία του στην Τάξκο, κατά την ίδια ΜΚΟ.

Η αδελφή της κυρίας Αρσε, μέσω βίντεο που μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, απηύθυνε έκκληση για βοήθεια ώστε να βρεθεί το συντομότερο το ζευγάρι.

«Θέλω την αδελφή μου και τον κουνιάδο μου πίσω», είπε, «οι ανιψιοί μου, που είναι τριών και πέντε ετών, και η ανιψιά μου, που είναι δεκατριών, τους χρειάζονται».

An activist has an emergency please listen to @julissaarce

ask for your help to spread the news that my sister and brother in law were kidnapped this afternoon in Taxco, Guerrero, Mexico.

Please help me spread this news so we can get them back safely. pic.twitter.com/9Jv42zhKzR

— LisaMarie (@RedactedRosalia) November 23, 2023