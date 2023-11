24 ώρες στην Αθήνα: Πόσο έξυπνο είναι να πάρεις αμάξι το σαββατόβραδο στο κέντρο της πόλης;

Ξημέρωσε το τελευταίο Σάββατο του Νοεμβρίου. Ο καιρός είναι κρύος, ο φούρνος στη γωνιά μυρίζει μελομακάρονο και στη γειτονιά έχουν κάνει την εμφάνιση τους τα πρώτα πολύχρωμα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια.

Αυτό το πρωί, ξύπνησες με ένα πλατύ χαμόγελο. Ο άνθρωπος σου, σου είχε ετοιμάσει ζεστή σοκολάτα και καμένες τηγανίτες. Δεν σε πειράζει όμως. Προσποιείσαι πως σου αρέσουν, εκείνος δείχνει να χαίρεται, μοιράζεστε λόγια αγάπης και δύο φιλιά αποχαιρετισμού.

«Λένε πως οι ευσεβείς πόθοι μπορούν να γίνουν ολέθριες εμμονές»

Αποφασίζεις η πρωινή σου συντροφιά, να είναι το αγαπημένο σου βιβλίο. Γρήγορα φτάνεις στο ράφι με τον Καββαδία. Ξεφυλλίζεις το «Μαραμπού», το οποίος στο είχε αγοράσει ο μπαμπάς σου, από ένα παλιό βιβλιωπωλείο στην Πλατεία Αβησσυνίας, μέχρι να φτάσεις στο ποίημα σου. Στις «Γάτες των Φορτηγών».

«Στο ρεμβασμό και στο θυμό με τη γυναίκα μοιάζει

κι οι ναύτες περισσότερο την αγαπούν γι’ αυτό

κι όταν αργά και ράθυμα στα μάτια τους κοιτάζει,

θαρρείς έναν παράξενο πως φέρνει πυρετό».

Έχεις χαθεί στο καταγάλανο και απέραντο «λόγο» του Καββαδία και η ώρα κύλησε δραματικά. Ρίχνεις μια κλεφτή ματιά στο ρολόι και βλέπεις πως έχει φτάσει 2.

Η ώρα είναι 5.30. Το σκοτάδι έχει «ντύσει» την Αθήνα. Κατευθύνεστε γοργά – γοργά προς την Ιερά Οδό

Την προηγούμενη εβδομάδα πήγες με τους φίλους και τις φίλες σου στο πάρτι των εγκαινίων του «Μυστηρίου 151 A Rave Down Below» στην Ελευσίνα. Η νύχτα ήταν μαγική. Αποφασίσατε αυτό το Σάββατο να πάτε και στην έκθεση. Το βράδυ έχεις κανονίσει θέατρο, οπότε πρέπει να βιαστείς λιγάκι.

Το τηλέφωνο χτυπάει ασταμάτητα «Άντε κατέβα, σε περιμένουμε δέκα ώρες».

Πρώτη στάση

Τι είναι το «Μυστήριο 151 A Rave Down Below», μπορεί να αναρωτιέσαι, οπότε γίνομαι και πάλι ο άνθρωπος σου και σου απαντώ:

«Η έκθεση μέσω της ζωγραφικής, της γλυπτικής, ήχων, εγκαταστάσεων και performances επιχειρεί να επαναδιαπραγματευτεί τα όρια του χορού, να σκεφτεί το (συλλογικό) σώμα και την απουσία του, την ανάμνησή του και την αναγκαιότητα της κίνησης. Στοχάζεται πάνω στις ουτοπικές διακηρύξεις χορευτικών υποκουλτούρων, την αποθέωση, τη ματαίωση και την εμπορική εκμετάλλευσή τους που αιωρείται μεταξύ επιθυμίας, απογοήτευσης και προσδοκίας. Παρατηρώντας τη σχέση μεταξύ των χορευτικών κινημάτων, της δημιουργίας κοινοτήτων και των αιτημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης, ο χορός προσεγγίζεται ως μια μεταγλωσσική δραστηριότητα δημιουργίας ενός νέου κόσμου: μια παραληρηματική γραμματική που είναι αδύνατο να αναλυθεί – ολισθηρή στο μυαλό και δυσκίνητη στο στόμα, που περνάει μέσα από σπασμούς σε μύες, χημικές ενώσεις, μηχανές και pixels». ( 2023 Eleusis )

Δεύτερη στάση

Η ώρα είναι 7. Το σκοτάδι έχει «ντύσει» την Αθήνα. Κατευθύνεστε γοργά – γοργά προς την Ιερά Οδό. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, βάζει το «λιθαράκι» της στον αγώνα κατά του σεξισμού και της πατριαρχίας στην ελληνική κοινωνία, διοργανώνοντας το 7ο Φεστιβάλ 50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο με τίτλο «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα».

Θέλετε να προλάβετε τη προβολή του ντοκιμαντέρ «Η Μητέρα του Σταθμού» το οποίο προβάλλεται στις 6. Και τα καταφέρνετε.

Η μητέρα σου, ήταν μετανάστρια στην Γερμανία. Πήγε όταν ήταν μόλις επτά ετών. Χωρίς να ξέρει τη γλώσσα, χωρίς φίλους, με δύο γονείς – εργάτες που δούλευαν δεκαέξι ώρες την ημέρα. Αυτή η ταινία νιώθεις πως σε ξανά επιστρέφει στις ρίζες σου.

«Η Μητέρα του Σταθμού»

Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα, 2023, 80’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Κωστούλα Τωμαδάκη | Παραγωγή: Vox Documentaries

Η Μητέρα του Σταθμού παρουσιάζει αφηγήσεις γυναικών σχετικά με τη μετανάστευσή τους στη Γερμανία κυρίως από τη δεκαετία του ’60 έως το 1973. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που δίνει φωνή στις μητέρες και τις κόρες που ταξίδεψαν με πλοία και τρένα διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για τη δική τους και την επόμενη γενιά.

Η ταινία συμμετείχε σε 50 διεθνή φεστιβάλ με βραβεία και διακρίσεις, όπως τα φεστιβάλ: Docs Without Borders International Film Festival, Καλιφόρνια, Βραβείο Best of Festival και Hollywood Independent Filmaker Awards & Festival, Βραβείο, Gold Award.

Τρίτη στάση

Βγαίνετε από την αίθουσα και το ρολόι δείχνει 7.30. Αποφασίζετε να πάτε για μια γρήγορα μπύρα στο αγαπημένο σας καφενείο στο Μεταξουργείο. Η ώρα πέρασε και κατευθύνεστε προς Βικτώρια. Ο οδηγός γκρινιάζει ασταμάτητα για την κίνηση και τις άφαντες θέσεις πάρκινγκ. «Ε ας μην έπαιρνες αμάξι Σάββατο βράδυ στην Αθήνα» πετάγεται και λέει μια φωνή. Εμφύλιος επικρατεί πλέον στο αμάξι. Τα γέλια και οι φωνές σας, ακούγονται σε όλη την Πατησίων.

Επιτέλους φτάσατε στο Θέατρο Πορεία.

Έγκλημα και Τιμωρία, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου | Διασκευή: Θανάσης Τριαρίδης

Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του δυτικού κανόνα και κορυφαίο ψυχογράφημα της ανθρώπινης ύπαρξης και ηθικής θα αποτελέσει αφορμή για την κεντρική παραγωγή του θεάτρου Πορεία τη σεζόν 2023-2024. Πρόκειται για τη διασκευή του ογκώδους μυθιστορήματος του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι Έγκλημα και Τιμωρία, που ακολουθεί την ιστορία του Ρασκόλνικοφ, ενός φοιτητή που πιστεύει πως η διανοητική και ψυχική ανωτερότητα νομιμοποιεί το άτομο να διαπράττει εγκλήματα για το καλό της ανθρωπότητας. Έτσι, προβαίνει στον φόνο μιας γριάς τοκογλύφου, σε μια πράξη «αλτρουισμού», που θα απαλλάξει την κοινωνία από ένα άπληστο και κακόβουλο άτομο. Παρά την πεποίθησή του ότι τέτοια κίνητρα βρίσκονται υπεράνω του νόμου, ο ήρωας χάνεται σε έναν λαβύρινθο τύψεων, εσωτερικών συγκρούσεων και ψυχικών οδυνών, που συνιστούν την πραγματική τιμωρία του. Η μεταμέλεια έρχεται έπειτα από μια δαιδαλώδη διαδρομή και η λύτρωση μέσα από τη μορφή μιας νεαρής πόρνης, της Σόνια. Πλάι σε κείνον, τη δική τους πορεία διαγράφουν και τα υπόλοιπα πρόσωπα του έργου, ο αστυνομικός ανακριτής Πορφύριος Πετρόβιτς, η μητέρα και η αδερφή του Ρασκόλνικοφ, ο Σβιντριγκάιλοφ, ο Ραζουμίχιν.

«Στον Ρασκόλνικοφ συναντιούνται ο Χριστός με τον Διάβολο, ο Άμλετ με τον Υπεράνθρωπο, ο Δον Ζουάν με τον Γκρέγκορ Σάμσα», σημειώνει ο Θανάσης Τριαρίδης. Πράγματι, η ευσύνοπτη διασκευή φέρει έντονη την προσωπική σφραγίδα του ιδιοσυγκρασιακού θεατρικού συγγραφέα και ενός από τους πιο εμβριθείς αναγνώστες του ντοστογιεφσκικού έργου, συμπεριλαμβάνοντας μέχρι και την οδυνηρή και ντροπιαστική για την ανθρωπότητα εμπειρία του Ολοκαυτώματος, και επιφυλάσσοντας έναν ρόλο-έκπληξη για τον ίδιο τον Ντοστογιέφσκι.

Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Δημήτρης Τάρλοου, αναφέρει: «Το Έγκλημα και Τιμωρία είναι ένα σημείο καμπής για ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό. Το τέλος της Πίστης και η είσοδος στο χάος. Στην Κόλαση του σήμερα, του τώρα… Όμως η Τέχνη και προπάντων το θέατρο έχει την ικανότητα να διαβλέπει ως προφήτης και να προαναγγέλλει τις νέες επαναστάσεις. Το αίτημα για μια νέα Πίστη είναι πιο θερμό και υπαρκτό από ποτέ.»

Το ρολόι κοντεύει να δείξει μεσάνυχτα. Τους προσκαλείς όλους σπίτι σου. Τα σπιτικά «πάρτι» Σαββάτου, είναι το ατού σου. Στοιχηματίζετε, πότε θα ακουστεί το πρώτο «Σκάστε» από τον περίεργο γείτονα. Εσύ στοιχημάτισες για το πρώτο μισάωρο.

Λες να κερδίσεις ή να είναι στις καλές του;