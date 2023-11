To Immersive View ήρθε Ελλάδα και κόβει την ανάσα

Μια πολυδιάστατη προεπισκόπηση των περιοχών που θέλετε να επισκεφτείτε προσφέρει το Immersive View, μια νέα υπηρεσία του Google Maps. Η ενεργοποίησή του προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους χρήστες επιτρέποντας να περιηγηθούν από ψηλά σε μέρη τοπόσημα της Αθήνας, όπως η Ακρόπολη.

Η χρήση της υπηρεσίας είναι απλή και δωρεάν. Αρκεί ο χρήστης να ανοίξει το κινητό του και να επιλέξει το σημείο ενδιαφέροντος που επιθυμεί. Οι φωτορεαλιστικές εναέριες λήψεις, αν το μέρος που έχει επιλεγεί υποστηρίζεται από το Immersive View, θα εμφανιστούν σε καρτέλα κάτω και αριστερά από τον χάρτη δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να κάνουν ένα εικονικό αλλά ρεαλιστικό ταξίδι από ψηλά.

Ουσιαστικά προσφέρει μια ρεαλιστική τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου που όμοιά της δεν υπάρχει.

Η λειτουργία αρχικά κυκλοφόρησε σε επιλεγμένες πόλεις, όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Τόκιο και άλλες, σε συσκευές iOS και Android.

From Street View ➡️ New Immersive View for routes in @GoogleMaps 🧵↓#GoogleIO pic.twitter.com/CMdR697hwm

— Google (@Google) May 10, 2023