Πρώην Ισραηλινός πρωθυπουργός λέει ότι το Ισραήλ έχτισε καταφύγια κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ, παραδέχτηκε, μιλώντας στο CNN ότι οι ίδιοι είχαν κατασκευάσει καταφύγια κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη Γάζα, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιεί η Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην Κριστιάν Αμανπούρ, ο ΜΠαράκ είπε ότι τα καταφύγια που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για «τρομοκρατική δραστηριότητα χτίστηκαν από Ισραηλινούς κατασκευαστές».

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ επέμεινε: «Όχι, όχι, ξέρετε, πριν από μερικές δεκαετίες εμείς διοικούσαμε το μέρος και έτσι τους βοηθήσαμε να χτίσουν αυτά τα καταφύγια για να απελευθερωθεί χώρος για το νοσοκομείο».

Οι δηλώσεις του Μπαράκ προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις με αρκετούς να το επικαλούνται ως απόδειξη ότι το Ισραήλ λέει ψέματα ότι η Χαμάς χτίζει σήραγγες κάτω από το Σίφα και χρησιμοποιεί το συγκρότημα για να προστατευτεί από επιθέσεις.

Amanpour: «When you say [the bunker under al-Shifa] was built by Israeli engineers, did you misspeak?

Ehud Barak: «No, decades ago, we were running the place… we helped them to build these bunkers.»

Amanpour: «Ok. That’s sort of thrown me a little bit.»pic.twitter.com/CTYfMij2V0

