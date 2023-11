Μεξικό: Εξερράγη το ηφαίστειο Ποποκατεπέτλ – Απομακρύνονται από τις κοντινές περιοχές οι πολίτες

Ένα ενεργό ηφαίστειο στο Μεξικό έστειλε νέφη τέφρας σε ύψος πάνω από 6 μέτρα αυτή την εβδομάδα καθώς άρχισε να εκλύει ηφαιστειακό αέριο και υδρατμούς.

Δεκάδες ηφαίστεια εκρήγνυνται ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ποποκατεπέτλ 40 μίλια νοτιοανατολικά της Πόλης του Μεξικού. Το όνομα του ηφαιστείου μεταφράζεται σε «βουνό που καπνίζει».

Το επίπεδο συναγερμού του ηφαιστείου είναι στο κίτρινο, που σημαίνει ότι το Εθνικό Κέντρο Πρόληψης Καταστροφών (CENAPRED) του Μεξικού παραμένει προσεκτικό στην κατάσταση του ηφαιστείου και προετοιμάζεται για πιθανή εκκένωση εάν ενταθεί η ηφαιστειακή δραστηριότητα. Ο συναγερμός δεύτερης φάσης ενεργοποιείται όταν το ηφαίστειο παρουσιάζει μια αλλαγή στη δραστηριότητά του, όπως η έκλυση υδρατμών ή αερίου ή η ύπαρξη ελαφριάς τέφρας.

Popocatepetl volcano in Mexico today. Still very ashy.

Contrary to many posts I’ve seen today, the alert level has NOT changed and NO evacuations have been ordered.

The alert level is still on Yellow phase 2. This means…..

The following scenarios are anticipated during this… pic.twitter.com/6YSaRIA8Dj

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 19, 2023