Ο Μουρίνιο και οι… υπόλοιποι που συνεργάστηκαν ξανά με πρώην παίκτη τους (pic, vid)

Στο ποδόσφαιρο του σήμερα, πολλοί παίκτες αλλά και προπονητές, δύσκολα μένουν αρκετά χρόνια στην ίδια ομάδα. Δεν είναι όμως ασυνήθιστο για τους προπονητές να έχουν τα αγαπημένα τους «παιδιά» και να επιδιώκουν να τους έχουν σε όποια ομάδα εργάζονται.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο θέλει να φέρει στη Ρόμα, τον πρώην παίκτη του στην Τότεναμ, Έρικ Ντάιερ και με αφορμή την κοινή τους πορεία, υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις όπου προπονητής και παίκτης συνυπήρξαν σε περισσότερες από μία ομάδες.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, ήταν προπονητής της Τσέλσι, την εποχή της δεύτερης άφιξης του Μάτιτς , στο Λονδίνο (το 2014), με τον Σέρβο να εξελίσσεται άμεσα σε αναντικατάστατο «γρανάζι», στην… μηχανή του Πορτογάλου προπονητή, στον δρόμο για το πρωτάθλημα του 2015. Πηγαίνοντας στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο «special one», έφερε μαζί του ξανά τον 29χρονο τότε μέσο και «ανανέωσαν» το ραντεβού τους στη Ρόμα, όπου βρίσκονται μέχρι και σήμερα.

Jose Mourinho has signed Nemanja Matic three times in his career 🤝 pic.twitter.com/lfNdt35ejk

Ο Κάρλο Αντσελότι εκτιμά αφάνταστα τις ικανότητες του Χάμες Ροντρίγκες και πιθανότατα θα επιθυμούσε να τον είχε για περισσότερα παιχνίδια τον Κολομβιανό. Βρέθηκαν μαζί, για μία σεζόν την Μαδρίτη, στο Μόναχο (ως δανεικός ο Χάμες) αλλά για λίγο καιρό καθώς ο Ιταλός τεχνικός απομακρύνθηκε από τον Βαυαρικό πάγκο και τελευταία φορά συναντήθηκαν στην Premier League και την Έβερτον. Μαζί κατέκτησαν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης, με την «Βασίλισσα» το 2014.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο, όσο εύκολα έρχεται σε ρήξη με κάποιους παίκτες του, άλλο τόσο είναι πιστός σε κάποιους εξ’ αυτών. Άλλη μία περίπτωση, είναι αυτή με τον Ρικάρντο Καρβάλιο. Μετά την κοινή τους παρουσία-επιτυχία στην Πόρτο, το καλοκαίρι του 2004 «μετακόμισαν» μαζί στο Λονδίνο, ενώ συνυπήρξαν και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στα 292 παιχνίδια του Πορτογάλου αμυντικού με τον συμπατριώτη του τεχνικό, κατέκτησαν δύο πρωταθλήματα Πορτογαλίας (2003, 2004), ένα Κύπελλο (2003), ένα Σούπερ Καπ (2004), ένα Κύπελλο UEFA και ένα Champions League (2004), με την Πόρτο. Ερχόμενοι στην Αγγλία, πανηγύρισαν δύο πρωταθλήματα (2005, 2006) και ένα Λιγκ Καπ (2005), ενώ στην Μαδρίτη, ένα πρωτάθλημα (2012) και ένα Κύπελλο (2011).

Happy birthday to a true Mourinho patriot, Ricardo Carvalho 🇵🇹🎂

3 time PL winner is undoubtedly one of the greatest ever CB’s to play in England 💪

Throwback to this long range strike vs Spurs that got José fired up in the dugout 🎯🔥 pic.twitter.com/oDDUnY50F4

