Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Μου έκαναν πρόταση για την παρουσίαση του…»

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Κάτια Ταραμπάνκο και Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου μίλησαν στο «Χαμογέλα και Πάλι!» για τις προτάσεις παρουσίασης που έχουν δεχθεί.

Η Κάτια Ταραμπάνκο αναφέρθηκε στα σενάρια παρουσιάσης ή συμμετοχής στο GNTM.

«Θα επέστρεφα τηλεοπτικά με ένα ωραίο project μόδας, όπως το My Style Rocks. Θα ήθελα να είμαι στο GNTM ως coach. Έχω να μεταλαμπαδεύσω πολλά στα νέα κορίτσια. Αν ήμουν στη θέση της coach στο GNTM, όπως η Έλενα Χριστοπούλου, θα έλεγα τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Δεν θα έλεγα «όχι» να είμαι στην επιτροπή του My Style Rocks, και εκεί δίνεις συμβουλές και σχολιάζεις μία εμφάνιση με βάση το δικό σου γούστο», είπε το μοντέλο.

«Δεν θα έμπαινα στο Big Brother, δεν είναι καθόλου του στιλ μου», συμπλήρωσε.

«Δεν θα πήγαινα στο Survivor All Star»

Για το αν θα πήγαινε στο ριάλιτι επιβίωσης αλλά και για τον γάμο της μίλησε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

«Δεν θα πήγαινα στο Survivor All Star, εστιάζω στην υποκριτική και σε άλλα κομμάτια της ζωής μου. Δεν παρακολουθώ όσα γράφονται για μένα, ούτε τις συνεντεύξεις που δίνω. Έγινε πανικός όταν βγήκαν τα δημοσιεύματα ότι χώρισα, μου έστελναν πολλοί και με ρωτούσαν αν ισχύει. Δεν ξέρω πώς προέκυψε το δημοσίευμα ότι χώρισα. Δεν θα πω ημερομηνία και μέρος για τον γάμο μου, για να μην γίνει το ίδιο λάθος που έγινε και την προηγούμενη φορά», σχολίασε.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποκάλυψε για ποιο show έχει δεχθεί προτάσεις.

Κάθε πρόταση είναι καλοδεχούμενη από το My Style Rocks, με ξέρουν και τους ξέρω. Το My Style Rocks ήταν το πρώτο μου ξεκίνημα στην τηλεόραση, το βλέπω ζεστά και οικογενειακά. Αισθάνομαι οικειότητα με το My Style Rocks, νιώθω ότι εκεί θα μπορούσα να κάνω εύκολα την παρουσίαση. Μου έχουν κάνει πρόταση για την παρουσίαση του My Style Rocks πριν από την Κατερίνα Καραβάτου», σημείωσε η influencer.