ΗΠΑ: Δεν υπήρξαν θύματα από τον βομβαρδισμό εγκατάστασης του Ιράν στη Συρία

Το αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα προχθές Τετάρτη στη Συρία σε εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων που συνδεόταν με το Ιράν δεν προκάλεσε θύματα, δήλωσε χθες Πέμπτη εκπρόσωπος του Πενταγώνου, αντικρούοντας τις πληροφορίες μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία έκανε λόγο για εννιά νεκρούς (στη φωτογραφία από το X, επάνω, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη έτοιμα για απογείωση).

Προχθές, δυο μαχητικά των ΗΠΑ έπληξαν «αποθήκη όπλων» στη βορειοανατολική Συρία, σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικού προσωπικού στη Συρία και στο Ιράκ, κατά την Ουάσιγκτον.

Pentagon releases drone video of U.S. F-15E Strike Eagles dropping satellite-guided bombs on a ‘weapons storage facility’ in eastern Syria used by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps. pic.twitter.com/nnIxEwkiI1

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) November 10, 2023