Ο μάνατζερ του Βιλντόζα σχολίασε τις φήμες περί αποχώρησης από τον Παναθηναϊκό

Τις τελευταίες ώρες έχουν προκύψει ορισμένες φήμες που θέλουν τον Λούκα Βιλντόζα να είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες που έχουν στο στόχαστρό του τον γκαρντ των Πρασίνων.

Η σελίδα «Home of Glory» στο Twitter έκανε μια παρόμοια ανάρτηση, τονίζοντας ότι το «τριφύλλι» ψάχνει τρόπο να απαλλαγεί από τον Αργεντίνο, αναφέροντας πως ήδη έχει προταθεί σε άλλους συλλόγους.

Ωστόσο, ο ατζέντης του παίκτη, Νταβίντ Κάρο Φούνες σχολίασε κάτω από την ανάρτηση διαψεύδοντας τα πάντα και αναφέροντας χαρακτηριστικά για την υπόθεση:

«Θα ήταν καλό για μια φορά κάποιος να κάνει σωστά τη δουλειά του στα ”media” (αν μπορούν να χαρακτηριστούν έτσι) και αυτά τα ηλίθα ψέματα να μην υπάρχουν. ΛΑΘΟΣ».

It will be good for once that somebody does his work properly in the “media” (if they can be called that) and then this stupid lies would not exist. FALSE.

— David Carro Funes (@dcarroFairPlay) November 7, 2023