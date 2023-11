Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι κάνουν τα πάρτι τους στη Σικελία; – Η νέα μόδα

Οι Σικελοί εντυπωσιάστηκαν κα εξοργίστηκαν σε ισόποσες δόσεις όταν την περασμένη εβδομάδα συνειδητοποιήσαν ότι ένας Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος νοίκιασε σχεδόν ολόκληρο το Παλέρμο για το πάρτι γενεθλίων του.

Κι ενώ καμιά πόλη στον κόσμο δεν θα έχανε την ευκαιρία για να κερδίσει χρήματα σε μια αρπαχτή, έριδες έχουν ξεσπάσει για την απαίτηση του 73χρονου Καόρου Νακατζίμα να του παραχωρηθούν για τους 1400 υψηλούς καλεσμένους του εκτός από το πολυτελέστερο ξενοδοχείο του νησιού, το Grand Hotel et des Palmes, σημαντικά ορόσημα της πόλης.

Για την ακρίβεια, ο 73χρονος δισεκατομμμυριούχος, τραγουδιστής και συνθέτης, ο οποίος έχει κερδίσει το ποπ φεστιβάλ Tokyp, την ιαπωνική εκδοχή της Eurovision νοίκιασε το ιστορικό θέατρο Politeama για ένα ιδιωτικό σουαρέ και τη μεγαλύτερη όπερα της Ιταλίας το Teatro Massimo, για μια πριβέ παράσταση του Don Giovanni υπό τη διεύθυνση του φημισμένου Ρικάρντο Μούτι, ο οποίος λέγεται ότι είναι στενός φίλος του.

Ο Νακατζίμα που έχτισε μια αυτοκρατορία με το ταλέντο του στις πωλήσεις, αρχικά δουλεύοντας για την εταιρεία πολυεπίπεδου μάρκετινγκ AmWay και στη συνέχεια στις δικές του εταιρείες MLV έχει γράψει πολλά βιβλία παρακίνησης, μεταξύ των οποίων το «Σημαντικά μαθήματα ζωής, που έμαθα από την ελίτ» δεν κατάφερε να ηρεμήσει τους Σικελούς που στην πλειοψηφία τους έχουν βαρεθεί η ομορφιά του τόπου τους να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης πλουσίων που δεν σέβονται την ιστορία της και τα μνημεία της.

Στο δε ερώτημα γιατί ένας Ιάπωνας, αλλά και πολλοί άλλοι ζάπλουτοι από κάθε γωνιά της γης, να πάνε μέχρι την Σικελία για να ένα πάρτι γενεθλίων η απάντηση βρίσκεται στην απλότητα που χαρακτηρίζει αυτό τον ευλογημένο τόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι στα εδάφη της οργανώνει κάθε χρόνο και την ετήσια απόδραση για τους υπαλλήλους της η Google χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο Θάλασσα την ωραιότερη κατασκήνωση στον κόσμο, γράφει ο Guardian.

Επιπλέον, ο «Νονός» δεν έχει ξεχαστεί από κανέναν, ούτε τους βιβλιοφάγους της αρχικής εκδοχής του, ούτε φυσικά και από τους κινηματογραφόφιλους όλου του κόσμου που φτάνουν εκεί φοβούμενοι τα χειρότερα και ελπίζοντας για την πραγματοποίηση τους. Μάλιστα, η πληροφορία ότι ο top chef που ήταν να μαγειρέψει για το τριήμερο πάρτι έδωσε την τελευταία στιγμή τη θέση του στον δεύτερο καλύτερο του νησιού, επειδή πιάστηκε για σχέσεις με την τοπική μαφία, ούτε την όρεξη των καλεσμένων του Ιάπωνα επιχειρηματία έκοψε, ενώ τους έδωσε ένα καυτό θέμα συζήτησης που δεν έσβησε και τις τρεις μέρες του γενέθλιου γλεντιού.

Sicily, where billionaires get back to basics – by booking an entire city | Tobias Jones https://t.co/RxRQeivK3b

— Guardian Travel (@GuardianTravel) November 5, 2023