Ο Σιμεόνε άλλαξε την Ατλέτικο και πλέον παίζει… μπάλα

Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος, έχει «κατηγορήσει» την Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, ως μία σκληρή (στα όρια του αντιαθλητικού) ομάδα, που το παιχνίδι της αγγίζει τα όρια του αντιποδόσφαιρου.

Οι -πολλές- της νίκες με 1-0, «μαρτυρούν» τα συμπαγή σύνολα που δημιουργεί ανά σεζόν ο Τσόλο, όμως ο Αργεντίνος τεχνικός, με τις φήμες για ανανέωση του συμβολαίου του να οργιάζουν, φαίνεται πως αλλάζει το… τροπάριο.

Μέσα στο 2023, η Ατλέτικο αλλάζει και αυτό το δείχνουν ξεκάθαρα οι αριθμοί της, τόσο σε συγκομιδή βαθμών, όσο και στους δείκτες των γκολ και xGoals. Αυτό, είναι ξεκάθαρα αποτέλεσμα των επιλογών του Σιμεόνε, που δείχνει να αφήνει το χαλινάρι της ομάδας του.

Οι «ροχιμπλάνκος», από τις αρχές του έτους, είναι η ομάδα με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών στη La Liga, πάνω και από την περσινή πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα και από την πρωτοπόρο συμπολίτισσα της φέτος Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, η Ατλέτικο σε 33 αγώνες του ισπανικού πρωταθλήματος, μετρά 75 βαθμούς καιβρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Ακολουθουν Μπαρτσελόνα (74) και Ρεάλ Μαδρίτης (68).

Παράλληλα, η ομάδα του Σιμεόνε έχει καταφέρει να σκοράρει περισσότερο από όσο θα «έπρεπε» στην φετινή La Liga. Στις 10 πρώτες αγωνιστικές, μετρά 116 τελικές προσπάθειες, από τις οποίες οι 25 έγιναν γκολ, την ώρα που ο δείκτης των xGoals, είναι στο 18. Με τη διαφορά να είναι στο +7 και να μαρτυρά την καλή επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Τα… παράσημα όμως για την Ατλέτικο δεν σταματούν εκεί. Μέχρι τώρα στο 2023, τα 72 γκολ ενεργητικό, είναι η τρίτη καλύτερη συγκομιδή στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και μάλιστα μοιράζεται την θέση, με την Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ και του Χάαλαντ.

72 – Top-scoring teams in Europe’s top five leagues in 2023:

🇩🇪 Borussia Dortmund – 78

🇩🇪 Bayern Munich – 77

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – 72

🇪🇸 ATLÉTICO DE MADRID – 72

— OptaJose (@OptaJose) October 29, 2023