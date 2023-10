Μεξικό: 43 νεκροί και 36 αγνοούμενοι από τον τυφώνα Οτις στο Ακαπούλκο

Ο τυφώνας Οτις, που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στο τουριστικό λιμάνι Ακαπούλκο, στο νοτιοδυτικό Μεξικό, στοίχισε τη ζωή σε 43 ανθρώπους, ενώ άλλοι 36 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές χθες Κυριακή (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Alexandre Meneghini).

Πρόκειται για ακόμη «προκαταρκτική» εκτίμηση, επισήμανε η Εβελιν Σαλγάδο, η κυβερνήτης της πολιτείας Γκερέρο, στην οποία υπάγεται διοικητικά η πληγείσα λουτρόπολη, κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με τον μεξικανό πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

«AImost no warning»??? How, in 2023, was there no warning???

Anyone follow #Acapulco pic.twitter.com/tsomSCYOWj

— 1776 (@TheWakeninq) October 29, 2023