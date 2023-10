«Γιορτή του σινεμά» σήμερα με εισιτήριο 2 ευρώ και ταινίες για όλους

Για δεύτερη χρονιά, η Γιορτή του Σινεμά έρχεται στην Ελλάδα. Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 η είσοδος σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες θα κοστίζει μόλις 2 ευρώ.

Το ενιαίο εισιτήριο αφορά όλες τις αίθουσες, όλες τις ταινίες και θα ισχύσει μόλις για μία ημέρα. Η περσινή Γιορτή του Σινεμά πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου, παραμονή της αργίας της 28ης Οκτωβρίου και συνολικά κόπηκαν 110.934 εισιτήρια.

Όλες οι ταινίες, σε όλες τις αίθουσες, σε όλη την Ελλάδα θα έχουν εισιτήριο 2 ευρώ.

Πρόκειται για αριθμό που αποτελεί ημερήσιο εισπρακτικό ρεκόρ κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα. Φέτος, η Γιορτή του Σινεμά συμπίπτει με την εορτή του Αγίου Δημητρίου και ίσως θα ήταν μία καλή έξοδος για τους εορτάζοντες και τις παρέες τους.

Το νέο ραντεβού με το εισιτήριο των 2 ευρώ έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου και ήδη οι σινεφίλ μαζεύουν τις παρέες τους για να επισκεφτούν κάποιο κινηματογράφο.

Ταινίες που θα προβληθούν:

Αγέλη Προβάτων

Άκου Ποιος Μιλάει

Το Άλλο με τον Τοτό, το Ξέρεις;

Άμλετ

Ανατομία Μιας Πτώσης

Αντίπαλος

Οι Αχώριστοι

Γάμος αλά Ελληνικά 3

Γυρίσματα της Τύχης

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Είμαι η Κούβα

Ένα Καινούριο Αύριο

Ο Εξορκιστής: Πιστός

Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση – Μέρος Πρώτο

Η Ζουγκλοπαρέα 2: Ο Γύρος του Κόσμου

Το Θεώρημα

Καμουφλάζ

Η Καλόγρια ΙΙ

Λέιντι Μπαγκ & Κατ Νουάρ: Το Ξεκίνημα

Μαγνητικά Πεδία

Το Μεγάλο Ταξίδι του Μικρού Γκρίζλι

Μπάντι ο Ροκ Σταρ 3

Μπάσταρδα

Το Μπλε Καφτάνι

Μυστήριο στη Βενετία

Ο Νονός

Ξερά Χόρτα

Οπενχάιμερ

Ουγκέτσου Μονογκατάρι

Πέντε Νύχτες στου Φρέντι

Περασμένες Ζωές

Πολίτης Κέιν

Πορεία Προς τη Ρώμη

Ράδιο Μετρονόμ

Ρούμπι, Ένα Κράκεν στην Εφηβεία

Στο Γραφείο των Καθηγητών

Στο Στοιχείο τους

Χελωνονιντζάκια: Μεταλλαγμένος Χαμός

After 5: Όλα Μετά

Anselm

Arcadia 1900, Champagne d’ Orient

Barbie

Black Stone

Blue Beetle

The Equalizer 3: Το Τελευταίο Κεφάλαιο

The Hunger Games

Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου

The Killer

Paw Patrol: Η Σούπερ Ταινία

Saw X

Taylor Swift: The Eras Tour