Τραγωδία στη Λιβύη: Οι Έλληνες διερμηνείς «σκοτώθηκαν ακαριαία και δεν υπέφεραν»

«Σκοτώθηκαν ακαριαία και δεν υπέφεραν» οι δύο διερμηνείς, παιδιά του προέδρου της ελληνικής κοινότητας στη Βεγγάζη, που σκοτώθηκαν στο φρικτό τροχαίο της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη.

«Χθες, η Άντζελα και ο Φίλιπ συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή για να βοηθήσουν τους πληγέντες της κακοκαιρίας στη Ντέρνα, στη Λιβύη. Ταξίδευαν από τη Βεγγάζη στη Ντέρνα με λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 19 άτομα. Περίπου στις 15.30, τοπική ώρα, συνέβη ένα φρικιαστικό ατύχημα και το λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Εκτιμάται ότι ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο και χτύπησε το λεωφορείο από τα πλάγια» αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook, φίλη των δύο παιδιών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από άλλους επιβάτες που επικαλείται η φίλη τους, η Άντζελα και ο Φίλιπ κάθονταν εκεί όπου έπεσε το φορτηγό.

«Το λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες και ακολούθησε έκρηξη, όλα αυτά μέσα σε 10 δευτερόλεπτα».

«Και οι δύο σκοτώθηκαν ακαριαία, δεν υπέφεραν. Η Άντζελα και ο Φίλιπ αγαπούσαν τη Λιβύη και ήταν αποφασισμένοι να βοηθήσουν τους πληγέντες της Ντέρνα» συγκλονίζει η φίλη των δύο παιδιών.

Οι εικόνες από το φονικό τροχαίο σοκάρουν.



Γύρω από δύο φλεγόμενα οχήματα, άνθρωποι κρατούν τα κεφάλια τους και φάρμακα είναι σκορπισμένα παντού.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

