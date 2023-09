Ορυκτά καύσιμα: Διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο για τις επιδοτήσεις – Χιλιάδες στο Βερολίνο

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές για το κλίμα, με επικεφαλής μικρά παιδιά και εφήβους, κινητοποιήθηκαν σήμερα στο Βερολίνο και σε όλη τη Γερμανία, ζητώντας από την κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς περισσότερα μέτρα ώστε να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι.

Ανάλογες διαδηλώσεις προγραμματίζονται το Σαββατοκύριακο σε 53 ακόμα χώρες σε όλο τον κόσμο, απαιτώντας δεσμεύσεις για οριστική κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, αρχίζοντας με κατάργηση των επιδοτήσεων σε έργα πετρελαίου, αερίου και γαιάνθρακα.

Οι κινητοποιήσεις έρχονται να προστεθούν στις εκατοντάδες διαδηλώσεις για το κλίμα που έχουν αναστατώσει τους τελευταίους μήνες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία.

«Κέρδη σήμερα, το τέλος του κόσμου αύριο»

Μια πρώτη μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Βερολίνο. Το Σάββατο η κινητοποίηση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και εξαπλώθηκε με 250 διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Η 13η «παγκόσμια απεργία για το κλίμα» οργανώθηκε στη Γερμανία από το κίνημα «Παρασκευές για το Μέλλον» που συνδέεται με τη σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ,

Massive climate protest with Friday’s for future in Berlin, march starting at Brandenburger Tor now pic.twitter.com/4L1RMIySO2

— Max Merrill (@MaxMerrill_) September 15, 2023

Στο Βερολίνο, σχεδόν 12.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου μπροστά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, για να κάνουν πορεία στο κέντρο της πόλης.

Στο Μόναχο οι διαδηλωτές ήταν περίπου 8.500 και στο Αμβούργο 10.000, με βάση τις εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, τις οποίες επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Κέρδη σήμερα, το τέλος του κόσμου αύριο», «Το ρολόι χτυπά» και «Δεν υπάρχει σχέδιο για πλανήτη Β» έγραφαν τα πανό που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι, σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από το γραφείο του καγκελαρίου Σολτς.

«Όλαφ, τα ψέματά σου σκοτώνουν», ήταν το σύνθημα σε ένα πανό που κρατούσε μια νεαρή γυναίκα. Ο 19χρονος φίλος της, ο Πάουλ Γκίντερ, είπε ότι ήθελε να καταγγείλει «την κακοήθεια του καγκελαρίου απέναντι στην κλιματική κρίση». «Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων υπολόγισε ότι οι στόχοι της κυβέρνησης είναι πολύ αδύναμοι και δεν μπορεί να επιτύχει ούτε καν αυτούς με αυτά που κάνει», διαβεβαίωσε ο νεαρός φοιτητής Γεωγραφίας. «Χρειάζεται σαφέστατα μεγαλύτερη πίεση για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να δράσει», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση «δεν κάνει αρκετά» για να πετύχει τους στόχους της όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, σχολίασε και η Μπίργκιτ Μάρτενς, μια 65χρονη συνταξιούχος που ζητά από τον κεντροαριστερό κυβερνητικό συνασπισμό «να εφαρμόσει όσα υποσχέθηκε», κυρίως «στον τομέα των μεταφορών».

Η γερμανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει φιλόδοξους στόχους, όμως οι ακτιβιστές αμφιβάλλουν ότι έχει τις δυνατότητες να υλοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις της, όπως για παράδειγμα ότι μέχρι το 2030 θα καλύπτει το 80% των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

