Τα καρτέλ της Κολομβίας καταφθάνουν στην Ευρώπη

Αν δεν υπάρχουν συμπτώσεις, παρά μόνο συγχρονισμός, όπως διατεινόταν ο Ελβετός ψυχίατρος, Καρλ Γιουνγκ, ποιος είναι ο λόγος πίσω από την αύξηση κατά 90% των αιτήσεων για άσυλο από Κολομβιανούς πολίτες στην Ευρώπη το 2022; Οι περισσότεροι από αυτούς έκαναν αίτηση για άσυλο στην Ισπανία και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EUAA), που επικαλείται σχετικό άρθρο του Spectator, η συντριπτική πλειοψηφία τους προέβαιναν σε αυτή την ενέργεια για πρώτη φορά.

Το παραπάνω ερώτημα, μάλιστα, γίνεται πιο επιτακτικό, αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η Κολομβία, μια χώρα βασανισμένη από δεκαετίες συγκρούσεων, σήμερα υπό το πρόσταγμα του προέδρου, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος εργάζεται σκληρά για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, απολαμβάνει μια περίοδο σχετικής ηρεμίας. Αυτό επιβεβαιώνει η CIA γράφοντας στην ετήσια έκδοση του Factbook της ότι η νοτιοαμερικανική χώρα «διατηρεί σχετικά δυνατούς και ανεξάρτητους δημοκρατικούς θεσμούς, που χαρακτηρίζονται από ειρηνικές διαφανείς εκλογές και την προστασία των πολιτικών ελευθεριών».

Μια πιθανή απάντηση, σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο του βρετανικού περιοδικού, μπορεί να σχετίζεται με την τρέχουσα επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των καρτέλ της Κολομβίας και του Μεξικού στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Βάντα Φελμπάμπ Μπράουν, Αμερικανίδα ειδικό στο οργανωμένο έγκλημα από τη δεξαμενή σκέψης Brookings Institution με έδρα την Ουάσιγκτον, οι Κολομβιανοί και οι Μεξικανοί «έχουν αναπτύξει σχέσεις χονδρικής προμήθειας με ομάδες της ιταλικής μαφίας, ειδικά με την διαβόητη Ντρανγκέτα, που ξεκίνησε από την Καλαβρία για να είναι σήμερα η κυρίαρχη δύναμη του οργανωμένου εγκλήματος στη Ιταλία, αφού το εργατικό δυναμικό της εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 30.000 άτομα με προϋπολογισμό δεκάδων δισεκατομμυρίων σε ετήσια βάση».

Η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία, το Περού και τη Βολιβία αυξήθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία, ακριβώς όπως και η εισαγωγή της στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, που επικαλείται το BBC, η παραγωγή κοκαΐνης αυξήθηκε κατά 24% από το 2021.

