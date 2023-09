Βρετανία: Δραπέτευσε υπόδικος για τρομοκρατία

Ο ύποπτος για τρομοκρατία, Daniel Abed Khalife, 21 ετών, ήταν προφυλακισμένος αφού κατηγορήθηκε για τοποθέτηση ψεύτικων βομβών σε στρατιωτική βάση στη Βρετανία.

Ο άνδρας κατάφερε να δραπετεύσει από τη φυλακή Γουάντσγουορθ την Τετάρτη, χρησιμοποιώντας ιμάντες ώστε να κρατιέται κάτω από φορτηγό διανομής τροφίμων, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να ενημερώνουν την Αστυνομία.

🚨TERROR SUSPECT ON THE RUN

A national manhunt is underway for an escaped terror suspect. Every port & airport is on alert!

21-year-old Daniel Abed Khalife a serving member of the British Army is awaiting trial for terror and Official Secrets Act offences. He escaped prison on… pic.twitter.com/9SsEAmVKUO

— James Goddard (@JamesPGoddard90) September 6, 2023