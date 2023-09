Γεραπετρίτης – Φιντάν: Παράλληλοι μονόλογοι για τη διατήρηση λεπτών ισορροπιών

Όταν ρώτησα έναν τούρκο αναλυτή πώς είδε την συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα, η απάντηση ήταν αποστομωτική. «Δεν είδα κανένα παπούτσι να κουνιέται τόσο νευρικά, ώστε να απειλεί κάποιον, άρα πήγε καλά».

Η συνάντηση έγινε με φόντο ένα ισχυρό μορατόριουμ που ξεκίνησε άτυπα μετά τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία και επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου στις σεισμόπληκτες περιοχές με τον πρώην ΥΠΑΜ της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ.

Και οι δηλώσεις ήταν σε τέτοιο κλίμα που έδειχναν ότι ναι μεν τα προβλήματα και οι διαφωνίες είναι εκεί, οι πάγιες θέσεις δεν έχουν αλλάξει, οι τουρκικές αιτιάσεις και διεκδικήσεις δεν έχουν διαγραφεί, ωστόσο οι δύο πλευρές – και κυρίως η Άγκυρα – έχουν αποφασίσει ότι οι τόνοι θα παραμείνουν χαμηλά και η political correct ατμόσφαιρα θα διατηρηθεί γιατί ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί.

Για αυτό και επιλέχθηκε να γίνουν δηλώσεις και αποκλείστηκαν οι ερωτήσεις. Προκειμένου να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Δύο προσεκτικοί παράλληλοι μονόλογοι, δομημένοι έτσι ώστε να επιτρέψουν την συνέχεια του διαλόγου και την πραγματοποίηση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στις 18 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Καθόλου τυχαία και η ανάρτηση του αμερικανού πρεσβευτή στην Άγκυρα Τζεφ Φλέικ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έσπευσε να χαιρετίσει τις δηλώσεις Γεραπετρίτη – Φιντάν σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ ανυπομονούν για το νέο κεφάλαιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις καθώς Ελλάδα και Τουρκία αποτελούν δύο κρίσιμους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Türkiye’s Foreign Minister Hakan Fidan: “We are now in a new and positive stage in our relations with our neighbour & ally, Greece.” Looking forward to this new chapter as we stand with two critical NATO Allies. pic.twitter.com/nJ7JZ4Dhao

— Jeff Flake (@JeffFlake) September 5, 2023