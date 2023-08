Δεκάδες χιλιάδες πρόσκοποι άρχισαν σήμερα να εγκαταλείπουν την κατασκήνωση της μεγάλης παγκόσμιας γιορτής τους στην Νότια Κορέα λόγω της απειλής του τυφώνα Χανούν, που ήρθε να προστεθεί σε μια πρωτοφανή αλληλουχία προβλημάτων εξαιτίας της αποπνικτικής ζέστης και της καταστροφικής διοργάνωσης.

«Είναι η πρώτη φορά στα 100 και πλέον χρόνια του Παγκόσμιου Προσκοπικού Τζάμπορι που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες προκλήσεις», δήλωσε ο Αχμάντ Αλεντάουι, γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Προσκοπικού Κινήματος σε ανακοίνωση.

Περίπου 43.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στο τεράστιο «τζάμπορι» των προσκόπων που ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου στη Σεϊμανγκούμ, στις δυτικές ακτές της Νότιας Κορέας. Η γιορτή, που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια, αναμενόταν να διαρκέσει έως τις 12 Αυγούστου.

Ωστόσο, η εκδήλωση, που χαρακτηρίστηκε «εθνική ντροπή» από τα κορεατικά μέσα ενημέρωσης, γρήγορα μετατράπηκε σε εφιάλτη: χιλιάδες συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων 4.000 Βρετανοί και 1.500 Αμερικανοί, αποχώρησαν ήδη πρόωρα από τη συγκέντρωση στα τέλη της περασμένης εβδομάδας λόγω της ακραίας ζέστης και της προβληματικής διοργάνωσης.

Οι ειδικές δυνάμεις της Νότιας Κορέας αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των προσκόπων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την αποστολή 1.000 λεωφορείων για τη μεταφορά των προσκόπων, στην πλειονότητά τους εφήβων, που θα φιλοξενηθούν σε κοιτώνες πανεπιστημίων και άλλα δημόσια κτίρια στη Σεούλ και τις γύρω περιοχές.

I’ve got a brilliant idea, let’s hold the world’s largest Scout Jamboree in South Korea at the hottest time of the year, and just to show we like having fun make sure it’s in the typhoon season. 🤦‍♂️ https://t.co/Z7PdLKbvOl

— Bʀᴀᴅ (@B4Brad) August 8, 2023