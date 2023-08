Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς στην κομητεία Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια κοντά στο Καμπαζόν, σκοτώνοντας τους τρεις επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

🚨#BREAKING: Two Firefighting helicopter has crashed in a mid air collision while fighting brush fire

📌#Cabazon | #California

Currently, there is a deadly incident in Cabazon, California that occurred this evening, where two firefighting helicopters collided in mid-air while… pic.twitter.com/t8kXt6VSy5

