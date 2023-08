Περίπου δέκα κινηματογραφικοί αστέρες από τους πιο διάσημους και πλούσιους του Χόλιγουντ, από τον Τζορτζ Κλούνεϊ ως την Μέριλ Στριπ, δώρισαν έκαστος ένα εκατομμύριο δολάρια ή περισσότερα για να υποστηρίξουν τους Αμερικανούς ηθοποιούς που απεργούν, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, το ταμείο αλληλεγγύης του συνδικάτου τους.

Στον απόηχο των κινητοποιήσεων των σεναριογράφων που ξεκίνησαν στις αρχές Μαΐου, οι ηθοποιοί κατέβηκαν και αυτοί με τη σειρά τους σε απεργία στα μέσα Ιουλίου με αίτημα καλύτερες αμοιβές και εγγυήσεις όσον αφορά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Λόγω του άνευ προηγουμένου από το 1960 διπλού αυτού μετώπου κινητοποιήσεων, έχει παραλύσει σχεδόν όλη η παραγωγή ταινιών και σειρών στις ΗΠΑ.

Εκτός από τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την Μέριλ Στριπ, κι άλλοι διάσημοι, όπως ο Ματ Ντέιμον, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Ντουέιν Τζόνσον, η Νικόλ Κίντμαν, η Τζούλια Ρόμπερτς, ή ακόμη η Όπρα Γουίνφρι, συνέβαλαν ο καθένας με 1 εκατομμύριο δολάρια (περίπου 920.000 ευρώ) ή περισσότερα στο ταμείο υποστήριξης του συνδικάτου των ηθοποιών (SAG-AFTRA).

Hollywood Superstars Donate $1 Million Each To SAG-AFTRA Foundation To Aid Fellow Performers During Dual Strikes https://t.co/yZWlRhO9mD

Όπως αναφέρει ο οργανισμός διαχείρισης του ταμείου αυτού, πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 13,7 εκατομμύρια ευρώ) έχουν συγκεντρωθεί συνολικά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες, τα οποία προορίζονται για χιλιάδες «ημερομίσθιους ηθοποιούς» που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα λόγω της απουσίας γυρισμάτων.

«Ο τομέας της ψυχαγωγίας βρίσκεται σε κρίση και το Ταμείο του SAG-AFTRA δέχεται σήμερα 30 φορές περισσότερα αιτήματα για επείγουσα βοήθεια απ’ό,τι συνήθως», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού αυτού οργανισμού Κόρτνεϊ Βανς.

Η βοήθεια αυτή έχει στόχο «οι ηθοποιοί που βρίσκονται σε ανάγκη να μην χάσουν τα σπίτια τους, να μπορούν να πληρώνουν τα έξοδά τους, να αγοράζουν τρόφιμα για τις οικογένειές τους, να προμηθεύονται φάρμακα ζωτικής σημασίας, να πληρώνουν τα ιατρικά τους έξοδα και πολλά ακόμη πράγματα», προσθέτει.

Αν και ορισμένοι ηθοποιοί πληρώνονται αδρά, οι αποδοχές του 86% των 160.000 μελών του συνδικάτου είναι χαμηλότερες από 26.500 δολάρια (περίπου 24.000 ευρώ) ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η πρόεδρος του συνδικάτου SAG-AFTRA Φραν Ντρέσερ, την οποία επικαλούνται οι New York Times.

Los Angeles #sagaftramembers stay ready to hit the #SAGAFTRAstrike picket lines every day 💪👟Thank you to everyone who came out today and showed their #SAGAFTRAstrong solidarity ✊ pic.twitter.com/qlVZyQlZ3l

— SAG-AFTRA (@sagaftra) August 3, 2023