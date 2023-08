Μετά από μία αποτυχημένη σεζόν, οι Λονδρέζοι προσπαθούν να ενισχυθούν κατάλληλα για την ερχόμενη χρονιά και είναι διατεθειμένοι να αποκτήσουν τον Κίλιαν Εμπαπέ με μονοετή δανεισμό.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Τόντ Μπόελι, έχει έρθει ήδη σε επαφές με τον αντίστοιχο της Παρί, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, για την πιθανή μετακίνηση του Γάλλου.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ψάχνει να πουλήσει, ή έστω να δανείσει, τον Εμπαπέ, επειδή αν δεν το κάνει, θα τον χάσει το επόμενο καλοκαίρι ως ελεύθερο και θα πρέπει να πουλήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές της για να καλύψει το οικονομικό κενό που θα δημιουργήσει ο 24χρονος επιθετικός.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι και ο πιο πιθανός προορισμός του, δεν θέλουν να δώσουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει το γαλλικό κλαμπ, ενώ στην πρόταση ύψους 300 εκατομμυρίων Σαουδαραβικής ομάδας, ο Εμπαπέ αρνήθηκε, καθώς δεν θέλει να «αφήσει» την Ευρώπη.

Σε συζητήσεις βρίσκεται και η Λίβερπουλ με την Παρί για πιθανό δανεισμό, όμως λόγω Ποτσετίνο η Τσέλσι θα έχει το «πάνω χέρι», αφού οι δυο τους συνεργάστηκαν στο γαλλικό κλαμπ το 2021-2022.

