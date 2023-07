Για έβδομη μέρα μαίνεται η φωτιά στην Ρόδο, ενώ υπήρξε αναζωπύρωση στο Ασκληπιείο, όπου πήραν φωτιά τουλάχιστον τρία σπίτια και γίνεται προσπάθεια να σωθούν. Πέραν τούτου, η ευρωπαϊκή υπηρεσία Κοπέρνικος έδωσε στη δημοσιότητα μία δορυφορική φωτογραφία από τη φωτιά στη Ρόδο που δείχνει τον καπνό που έχει προκληθεί από την πυρκαγιά.

«Καίγονται σπίτια» δήλωσε στην ΕΡΤ ο δημοτικός σύμβουλος και κάτοικος της περιοχής, Δημήτρης Ζαννετούλης, τονίζοντας -ιδιαίτερα φορτισμένος- ότι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας καμένη γη. Ακόμη, δόθηκε εντολή για εκκένωση στις περιοχές Γεννάδι και Βατί προς Κιοτάρι.

The wildfires in #Ροδος🇬🇷 are among hundreds to have broken out across #Greece recently

The country has been enduring scorching temperatures, making this July its hottest in 50 years

Yesterday, #Copernicus #Sentinel3🇪🇺🛰captured this image of the smoke plume drifting south pic.twitter.com/P2mKNLWMGs

