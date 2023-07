Μάχη σε τρία μέτωπα ετοιμάζεται να δώσει την επόμενη Κυριακή ο Πέδρο Σάντσεθ. Αν τελικά πετύχει το ζητούμενο χατ τρικ θα διαμορφώσει όχι μόνο το μέλλον της Ισπανίας, αλλά και όλης της Ευρώπης.

Για τη σημασία των εκλογών στη μεγαλύτερη χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου, το αποτέλεσμα των οποίων μπορεί να λειτουργήσει σαν επιταχυντής της ακροδεξιάς στην Ευρώπη ή ως φρένο της καταγεγραμμένης ανόδου της το τελευταίο χρονικό διάστημα, γράφει ο κυριακάτικος Observer σε άρθρο του με τίτλο: «Μπορεί να πεθάνει η ληστρική ακροδεξιά της Ευρώπης; Οι ψηφοφόροι της Ισπανίας έχουν την απάντηση».

Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός πρέπει πρώτα από όλα να σώσει την πολιτική καριέρα του, γράφει χαρακτηριστικά η βρετανική εφημερίδα, εκτιμώντας ότι η απόφαση του να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μετά την πανωλεθρία του Σοσιαλιστικού κόμματος (PSOE) στις περιφερειακές και τοπικές εκλογές του Μαΐου είναι ένα υψηλό ρίσκο αμφίβολης αποτελεσματικότητας.

Σαν τον ταυρομάχο μιας άλλης εποχής, ο Σάντσεθ πρέπει να ριχτεί στη μάχη και να πετύχει τον κινούμενο, μαινόμενο ταύρο που αντιπροσωπεύει το συντηρητικό Λαϊκό κόμμα (ΡΡ), το οποίο προηγείται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, με τη βοήθεια της πρόσφατα διαμορφωμένης συμμαχίας από αριστερά, ακόμη πιο αριστερά και πράσινα κόμματα υπό το πρόσταγμα της δημοφιλούς υπουργού Εργασίας, Γιολάντα Ντίαζ.

Το tercio de muerte του Ισπανού πρωθυπουργού, δηλαδή η τρίτη μάχη για την επιβίωση ή τον «θάνατο» της χώρας, αφορά την απομάκρυνση της ακροδεξιάς από την πρώτη γραμμή της εξουσίας.

Αν ο Σάντσεθ χάσει, ο αντίπαλος του Αμπέρτο Νούνιες Φεϊχό είναι σίγουρο ότι θα αναλάβει το τιμόνι της Ισπανίας με συγκυβερνήτη το ακροδεξιό Vox, με την αντιμεταναστευτική ρητορική και τις ρατσιστικές θέσεις, σπάζοντας το πολιτικό ταμπού κατά των νεοφασιστικών κομμάτων στην εξουσία, που κρατά γερά 50 χρόνια τώρα, δηλαδή από τον θάνατο του στρατηγού Φρανσίσκο Φράνκο.

Ο αρχηγός του Vox, Σαντιάγκο Αμπασκάλ, ενδυναμωμένος από το 14% των ψήφων που του χαρίζουν όλες ανεξαιρέτως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές της επόμενης Κυριακής, δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να σβήσει άμεσα από τον ισπανικό χάρτη τα κόμματα που μάχονται για την απόσχιση της Καταλονίας και της χώρας των Βάσκων.

Επιπλέον δηλώνει αποφασισμένος να υψώσει τείχη στις αυτόνομες ισπανικές πόλεις στη βόρεια Αφρική, την Θεούτα και τη Μελίγια, για να εμποδίσει την προσέλευση των μεταναστών στα εθνικά και τα ευρωπαϊκά εδάφη.

Can Europe’s marauding far right be slain? Spain’s voters hold the answer | Simon Tisdall https://t.co/6neFCDOIgS

— The Observer (@ObserverUK) July 16, 2023