Τον Πρόεδρο της Ουκρανίας υποδέχτηκε το πρωί του Σαββάτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Είχε προηγηθεί χθες η συνάντηση Ζελένσκι με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υποστήριξε ότι «η Ουκρανία αξίζει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και πως η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει να επιστρέψουν στις ειρηνευτικές συνομιλίες».

Θα υποστηρίξουμε την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με διαπραγματεύσεις, τόνισε.

Σήμερα είναι η 500η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία, και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποφάσισε να στείλει το μήνυμά του με επίσκεψη στο Φιδονήσι στη Μαύρη Θάλασσα, όπου το Κίεβο πέτυχε σημαντική νίκη στην αρχή του πολέμου με τη Ρωσία.

«Σήμερα είμαστε στο Νησί των Φιδιών, που ποτέ δεν θα το καταλάβει ο κατακτητής, όπως και την υπόλοιπη Ουκρανία, διότι είμαστε η χώρα των γενναίων», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βίντεο που δεν φέρει συγκεκριμένη ημερομηνία και που δημοσιεύθηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

500 days of the full-scale war.

Snake Island. The free island of free Ukraine.

I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023