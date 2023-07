Ως βασικός εταίρος συμμετέχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο «EULiST «European Universities linking Society and Technology»», μαζί με άλλα δέκα πανεπιστήμια από δέκα διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόσφατα μάλιστα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 14,3 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συμμαχία EULiST για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και, σύμφωνα με τον πρύτανη του ΕΜΠ, Ανδρέα Μπουντουβή, η έγκριση αυτή «δικαιώνει το όραμα κορυφής του ΕΜΠ» και την προσπάθεια της πολυμελούς ομάδας εργασίας του ΕΜΠ, που αριθμεί περισσότερα από 50 ατόμων από όλες τις Σχολές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΜΠ και φοιτητές, έχοντας ως συντονίστρια την καθηγήτρια Κατερίνα Αδάμ (Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Πανελλαδικές: Που θα πέσουν και που θα ανέβουν οι βάσεις

«Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αποτελούν ένα νέο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Το ΕΜΠ, μέσω του EULiST, έχει επενδύσει ήδη από το 2020 στη στρατηγική συνεργασία των δέκα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της στρατηγικής διεθνοποίησής του, δημιουργώντας τις οι προϋποθέσεις για μια ισχυρή συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

«Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αποτελούν ένα νέο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης, και αφορούν συμμαχίες που σκοπεύουν να εξελιχθούν στα Πανεπιστήμια του μέλλοντος, ενισχύοντας την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με την Έρευνα, την Καινοτομία, και την Κοινωνία», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση ο πρύτανης του ΕΜΠ.

Σύμφωνα με τον κ. Μπουντουβή, ανοίγεται ένας δρόμος που συνιστά μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για το Ίδρυμα, καθώς και για τους εταίρους του στη Συμμαχία. «Η προσπάθεια του EULiST ελπίζω να αγκαλιαστεί από όλη την κοινότητα και κυρίως τους τωρινούς και μελλοντικούς φοιτητές και φοιτήτριές μας», σημείωσε.

Στα τέλη Ιουνίου (25-27 Ιουνίου 2023) το ΕΜΠ φιλοξένησε την ετήσια Γενική Συνέλευση EULiST στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, με τη συμμετοχή εξήντα πέντε εκπροσώπων των δέκα πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο της ΓΣ οργανώθηκε από το ΕΜΠ το πρώτο καινοτόμο Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας της Συμμαχίας EULiST, με τίτλο «Monitoring Clean Energy in the EULiST campuses» στο οποίο συμμετείχαν είκοσι φοιτητές από τα Πανεπιστήμια του EULiST.

Νέες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης

Ανάμεσα στις πρώτες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι η ανάπτυξη της μάθησης μέσω αντιμετώπισης προκλήσεων challenge-based learning, νέες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, κοινές ερευνητικές προτάσεις στις περιοχές ενδιαφέροντος της συμμαχίας, και η χαρτογράφηση των κοινωνικών εταίρων με προτεραιότητα στους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Σημειώνεται ότι το EULiST έχει στόχο την αντιμετώπιση ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, συμβάλλοντας στις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EULiST είναι το Leibniz University Hannover (Γερμανία), και μαζί με το ΕΜΠ μετέχουν ως Εταίροι τα Πανεπιστήμια Technical University of Vienna (Αυστρία), Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT (Φινλανδία), Jönköping University (Σουηδία), Institut Mines-Télécom (Γαλλία), Brno University of Technology (Τσεχία), Slovak University of Technology in Bratislava (Σλοβακία), University Rey Juan Carlos (Ισπανία), University L’Aquila (Ιταλία).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ