Σε υγρό τάφο μετατράπηκε για ακόμα μια φορά η Μεσόγειος, με 78 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη, αφού η βάρκα στην οποία επέβαιναν ανετράπη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στη βάρκα επέβαιναν 500 πρόσφυγες, ενώ σύμφωνα με το Alarm Phone, ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στη βάρκα ξεπερνούσε τους 750, γεγονός που προκαλεί φόβο για αύξηση του αριθμού των νεκρών για το πιο πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες φέτος.

Το σκάφος, σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, βυθίστηκε στα διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Πύλου, στα ανοιχτά της Πελοποννήσου.

Αμέσως σήμανε συναγερμός για επιχείρηση διάσωσης. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 100 άνθρωποι, εκ των οποίων 4 μεταφέρθηκαν στην πόλη της Καλαμάτας με συμπτώματα υποθερμίας. Κανένας από τους διασωθέντες δεν είχε εξοπλισμό ασφαλείας, όπως σωσίβια, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συμμετείχαν έξι σκάφη της ακτοφυλακής, μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και πολλά ιδιωτικά σκάφη.

Yesterday, we were alerted by a boat in distress in the Greek SAR zone. It had left from #Libya. According to the people, there were 750 people on board. Authorities were alerted. Contact was lost shortly after midnight. We now hear reports of a shipwreck and fear they are true. pic.twitter.com/NTyhmTIHQD

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 14, 2023