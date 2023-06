Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τα χρόνια του στην KGB έχουν γραφτεί τέρατα.

Ήταν ο κατάσκοπος από η Ρωσία που επιλέχθηκε για να συναντηθεί με τους τρομοκράτες της Φράξιας Κόκκινος Στρατός στη Δυτική Γερμανία, ο εκλεκτός με την αινιγματική φυσιογνωμία και τις υπερφυσικές δυνάμεις που υπερασπίστηκε μόνος του τα γραφεία της KGB από επίδοξους πλιατσικολόγους.

Και οι ιστορίες δεν έχουν τέλος, αφού ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται με τη μυστική δράση του να ξεπερνά σε σφρίγος τον Τζέισον Μπορν, σε γοητεία τον Τζέιμς Μποντ και σε ευρηματικότητα τον Μαγκάιβερ καταφέρνοντας να αποκαλύψει ένα σχέδιο για την ανατροπή της κυβέρνησης της Ανατολικής Γερμανίας, να ξεμπροστιάσει ένα δίκτυο από αυτομολούντες υπαλλήλους της Στάζι και να πιάσει επ’ αυτοφόρω τον εκβιαστή ενός επιστήμονα ερευνητή τοξικών ουσιών την ώρα που είχε πάει να «φυτέψει» πορνογραφικό υλικό στο γραφείο του.

Είναι μετά δυνατόν να αναρωτιέται κανείς, γιατί τόσες δεκαετίες αργότερα δεν μπορεί να ξεφορτωθεί το βάδισμα του «πιστολέρο» (δεξί χέρι κολλημένο στο σώμα και αριστερό σε ετοιμότητα) που έμαθε στην τρομερή και φοβερή μυστική υπηρεσία της Σοβιετικής Ένωσης, που τον δέχτηκε στις τάξεις της μόλις 16 ετών και τον έβγαλε έτοιμο ηγέτη της Ρωσίας;

New evidence has emerged dispelling Vladimir Putin’s claims of being a top KGB spy during his younger years. https://t.co/zoo2R0p4Nd

— Radar Online (@radar_online) June 5, 2023