Τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης θα φοράει από την επόμενη σεζόν ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, όπως αναφέρει το έγκυρο «Athletic» η «βασίλισσα» έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του 19χρονου μέσου, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 130 εκατ. ευρώ.

Ο Άγγλος τα είχε βρει σε όλα σε προσωπικό επίπεδο με τη Ρεάλ για συμβόλαιο μέχρι το 2029 και πλέον μετά και τη συμφωνία των ομάδων απομένει να περάσει ο παίκτης τα ιατρικά για να γίνει και επίσημα παίκτης των Μαδριλένων.

Ο Άγγλος αποχωρεί από τη Βεστφαλία, μετά από 132 εμφανίσεις, 24 γκολ και 25 ασίσ σε μια τριετία και το 2021 είχε σηκώσει το κύπελλο Γερμανίας.

