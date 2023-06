Μόνο οι πάπιες και οι κύκνοι που μπορούν να κολυμπούν γλίτωσαν από την πλημμύρα που εξαφάνισε τον ζωολογικό κήπο της Χερσώνας στην Ουκρανία μετά την ανατίναξη του φράγματος Νόβα Καχκόβα.

Περίπου 300 ζώα πνίγηκαν την Τρίτη στον ζωολογικό κήπο Κάζκοβα Ντίμπροβα, ανέφερε η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων UAnimals.

Πίθηκοι, γαΐδούρια, άλογα και ρακούν ήταν μερικά από τα ζώα του κήπου, ο οποίος βρισκόταν σε εκτεθειμένη περιοχή στις ακτές του Δνείπερου.

«Το πάρκο είχε ναρκοθετηθεί και τα ζώα ήταν αδύνατο να διασωθούν» ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου.

«Προσπαθήσαμε να τα σώσουμε. Κάθε μέρα, εν μέσω πυρών, δύο εργαζόμενοι ρίσκαραν τις ζωές τους για να πάνε στο Ντίμπροβα και να ταΐσουν τα ζώα» είπε.

Στο Twitter, ο λογαριασμός του φιλοουκρανού Άντον Γκερασένκο ανάρτησε εικόνες του πλημμυρισμένου ζωολογικού κήπου και ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις που ελέγχουν την περιοχή «δεν έκαναν τίποτα» για να σώσουν τα ζώα από τον πνιγμό.

There used to be a zoo in temporarily occupied Nova Kakhovka. About 300 animals lived there.

This morning, it was flooded completely. Reportedly, all the animals except for swans and ducks died. Locals said that «authorities» did nothing to rescue the animals.

The video above… pic.twitter.com/d8bOObOzEJ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 6, 2023