Η εταιρεία Edtech Coding Ninjas στην Ινδία έχει βρεθεί στο στόχαστρο διαφόρων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αφού ένα από τα κτίρια της εταιρείας κλείδωσε τις πόρτες της εισόδου του για να εμποδίσει τους υπαλλήλους να φύγουν.

Ένα βίντεο, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στο Linkedin, το Twitter και το Facebook, δείχνει τον φύλακα του κτιρίου να κλειδώνει την πόρτα της κύριας εισόδου κατόπιν εντολής ενός διευθυντή.

Η εταιρεία μετά το περιστατικό δήλωσε πως πρόκειται για μία «λυπηρή ενέργεια» η οποία συνέβη σε ένα από τα τέσσερα κτίρια της.

Οι ιδρυτές της εταιρείας εξέφρασαν επίσης τη «λύπη τους και ζήτησαν συγγνώμη από όλους τους εργαζόμενους».

Το βίντεο κοινοποιήθηκε αρχικά στο LinkedIn από τον Himanshu Atal, συνιδρυτή της εταιρείας Unique Imprints.

Η ανάρτηση του Atal σημειώνει ότι «η εκμετάλλευση των εργαζομένων και το εξευτελιστικό εργασιακό περιβάλλον στον εταιρικό κόσμο είναι μια νέα τάση».

Υποστηρίζει ότι κυρίως «νεότεροι ή κατώτεροι υπάλληλοι» υφίστανται εκμετάλλευση και απαγορεύεται να εγκαταλείψουν το γραφείο.

Ενώ το αυθαίρετο κλείδωμα των θυρών θα μπορούσε να αποτελέσει μεγάλη απειλή στην περίπτωση πυρκαγιάς, πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι εξαγριωμένοι με την εταιρεία επειδή καλλιεργούν μια «τοξική» κουλτούρα.

Η αρχική ανάρτηση στο LinkedIn έχει αναδημοσιευτεί 140 φορές, ενώ και η εταιρεία προέβη σε μία σειρά από εξηγήσεις σε διάφορα tweets.

Σε ένα από αυτά, αναφέρεται πως η ενέργεια του φύλακα ήταν «ακούσια» και δεν αντικατοπτρίζει τις «βασικές αξίες» της εταιρείας.

Το tweet της Coding Ninjas αναφέρει: «Τα τελευταία επτά χρόνια, δημιουργήσαμε αυτήν την εταιρεία με αγάπη και ισχυρό πάθος για να λύσουμε το χάσμα δεξιοτήτων της Ινδίας, και είναι ατυχές να βλέπουμε αυτό το περιστατικό να εκτυλίσσεται. Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία που προκάλεσε αυτό το περιστατικό σε όλοι οι ενδιαφερόμενοι».

Over the last 7 years, we have built this company with love and a deep passion to solve India’s skill gap, and it is unfortunate to see this incident unfold. We regret the inconvenience this incident has caused to all concerned. (4/4)

